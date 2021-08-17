Лавров назвал главную ошибку в ситуации с Афганистаном
По его словам, «американцы попытались сделать там то, что они называли демократией».
«В этой ситуации делать вид, что можно заставить афганский народ жить по канонам, по которым живёт Запад, это наивно», — цитирует ТАСС Лаврова.
Он подчеркнул, что «это опять попытка все свои ценности так называемые навязать всему остальному миру, полностью игнорируя традиции, по которым столетиями живут другие страны».
«Вот здесь, я считаю, была главная ошибка», — резюмировал глава МИД России.
Ранее Лавров заявил, что необходимость взаимодействия России и Запада проявилась на фоне ситуации в Афганистане после ухода США и НАТО.
Официальный представитель политического офиса движения «Талибан»* Мохаммад Наим в эфире RT Arabic заявил, что вопросы о будущей структуре власти в Афганистане и названии страны должны решаться на переговорах.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.