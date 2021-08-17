Лавров назвал главную ошибку в ситуации с Афганистаном

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал текущую ситуацию в Афганистане.

По его словам, «американцы попытались сделать там то, что они называли демократией».

«В этой ситуации делать вид, что можно заставить афганский народ жить по канонам, по которым живёт Запад, это наивно», — цитирует ТАСС Лаврова.

Он подчеркнул, что «это опять попытка все свои ценности так называемые навязать всему остальному миру, полностью игнорируя традиции, по которым столетиями живут другие страны».

«Вот здесь, я считаю, была главная ошибка», — резюмировал глава МИД России.

Ранее Лавров заявил, что необходимость взаимодействия России и Запада проявилась на фоне ситуации в Афганистане после ухода США и НАТО.

Официальный представитель политического офиса движения «Талибан»* Мохаммад Наим в эфире RT Arabic заявил, что вопросы о будущей структуре власти в Афганистане и названии страны должны решаться на переговорах.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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