В «Талибане» выступили за переговоры по структуре власти в Афганистане

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Официальный представитель политического офиса движения «Талибан»* Мохаммад Наим в эфире RT Arabic заявил, что вопросы о будущей структуре власти в Афганистане и названии страны должны решаться на переговорах.
В «Талибане» выступили за переговоры по структуре власти в Афганистане
  • Reuters

«Эти вопросы должны обсуждаться на переговорах между двумя сторонами в Дохе, в том числе и название страны. Кто будет президентом страны или лидером страны. Каким будет правительство», — заявил Наим.

По его словам, ситуация сейчас не такая, как прежде, а «судьба народа будет решаться в кратчайшие сроки».

Наим также заявил, что сейчас в Кабуле образовался вакуум власти.

«Мы будем контактировать со всеми, кто имеет своё мнение и своё видение, и решать, какую форму должна иметь новая власть с учётом быстро меняющейся ситуации. Мы будем принимать решения в условиях этой быстро изменяющейся ситуации», — сказал он.

Также Наим рассказал, что талибы не знают о местонахождении президента страны Ашрафа Гани, покинувшего страну.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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