Патрушев прокомментировал возможность ввода российских войск в Афганистан

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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев сообщил, что предпосылок для ввода российских войск в Афганистан нет.
Патрушев прокомментировал возможность ввода российских войск в Афганистан
  • Reuters

«Предпосылок для этого нет», — заявил он в интервью «Известиям» на вопрос о возможности ввода российских войск в Афганистан.

Патрушев отметил, что российская сторона при взаимодействии с афганскими властями будет использовать политико-дипломатические усилия, направленные на поиск путей «налаживания внутриафганского диалога и мирного урегулирования существующих в стране проблем».

Он также уточнил, что для решения этих задач создан и успешно функционирует Московский формат.

«Кроме того, большое значение отводим координирующей роли ООН в международных усилиях по афганскому урегулированию», — добавил Патрушев.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что российская сторона будет следить за действиями радикального движения «Талибан»* в Афганистане.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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