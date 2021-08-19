Патрушев прокомментировал возможность ввода российских войск в Афганистан
- Reuters
«Предпосылок для этого нет», — заявил он в интервью «Известиям» на вопрос о возможности ввода российских войск в Афганистан.
Патрушев отметил, что российская сторона при взаимодействии с афганскими властями будет использовать политико-дипломатические усилия, направленные на поиск путей «налаживания внутриафганского диалога и мирного урегулирования существующих в стране проблем».
Он также уточнил, что для решения этих задач создан и успешно функционирует Московский формат.
«Кроме того, большое значение отводим координирующей роли ООН в международных усилиях по афганскому урегулированию», — добавил Патрушев.
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что российская сторона будет следить за действиями радикального движения «Талибан»* в Афганистане.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.