В МИД сообщили о находящихся на консульском учёте в Афганистане россиянах

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В Афганистане на консульском учёте состоят порядка 100 российских граждан, в основном этнических афганцев, проходивших в разное время обучение в России или СССР.
В МИД сообщили о находящихся на консульском учёте в Афганистане россиянах
  • © Алексей Майшев
  • РИА Новости

Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«На консульском учёте состоит порядка ста российских граждан, в основном этнических афганцев, которые в разное время учились в России или Советском Союзе, обзаводились семьями, получали гражданство, возвращались на свою историческую родину», — отметила она.

По её словам, консульская служба российского посольства сфокусирована на работе с ними и другими обращениями от граждан России.

Захарова рассказала, что большинство обращений касаются просьб «оказать содействие в вывозе на территорию Россию». По её словам, все обращения «будут внимательным образом рассмотрены».

Также в МИД России заявили, что речи об эвакуации российского посольства из Кабула не идёт.

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