В МИД России высказались о возможности исключения «Талибана» из списка террористов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о возможности исключения радикального движения «Талибан»* из списка террористов.

Как она отметила в эфире радиостанции «Комсомольская правда», данное решение будет зависеть от конкретных действий и шагов движения.

«Это вопрос, который вытекает из конкретных действий, шагов и политики. Он не решается в теории, он решается на практике... Всё будет мериться, исходя из реальных действий», — сказала она.

Ранее Захарова заявила, что российские власти не делали никаких одобрительных заявлений касательно смены власти в Афганистане, однако российская сторона «фиксирует реальность».

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.