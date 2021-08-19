В МИД России высказались о возможности исключения «Талибана» из списка террористов
- РИА Новости
Как она отметила в эфире радиостанции «Комсомольская правда», данное решение будет зависеть от конкретных действий и шагов движения.
«Это вопрос, который вытекает из конкретных действий, шагов и политики. Он не решается в теории, он решается на практике... Всё будет мериться, исходя из реальных действий», — сказала она.
Ранее Захарова заявила, что российские власти не делали никаких одобрительных заявлений касательно смены власти в Афганистане, однако российская сторона «фиксирует реальность».
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.