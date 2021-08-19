Небензя: Россия будет взаимодействовать в Афганистане с теми, кто не связан с террористами

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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва будет взаимодействовать в Афганистане только с теми силами, которые не связаны с террористами.
Небензя: Россия будет взаимодействовать в Афганистане с теми, кто не связан с террористами
  • Reuters

«Хотели бы подчеркнуть, что Российская Федерация будет взаимодействовать только с теми политическими силами Афганистана, которые не связаны с террористами», — приводит ТАСС его слова.

Он отметил, что речь идёт прежде всего об ИГ* и «Аль-Каиде»**.

«Рассчитываем, что все афганские стороны воздержатся от насилия и будут содействовать урегулированию ситуации», — добавил дипломат.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о возможности исключения радикального движения «Талибан»*** из списка террористов.

*«Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

*** «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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