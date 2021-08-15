«Здесь что угодно может случиться»: экс-сотрудник одного из министерств Афганистана рассказал о ситуации в Кабуле

Окружение Кабула боевиками «Талибана»* стало полной неожиданностью для жителей афганской столицы, рассказал RT экс-сотрудник одного из министерств Ахмад Вардак (имя изменено). По его словам, с утра население многомиллионного города было охвачено паникой, но боевики радикального движения штурмовать Кабул не стали. Сейчас идут переговоры о передаче власти.

— Вы ожидали, что талибы фактически мгновенно подойдут к Кабулу?

— Нет, конечно! Не мне одному — никому здесь у нас даже в голову не приходило, что такое возможно. Предвидеть никто не мог, даже самые умные эксперты. По телевизору уверяли —столица не будет сдана талибам ни при каких условиях. И вдруг с утра началась очень сильная паника, хаос.

— Что конкретно происходило в городе?

— Во-первых, Кабул полностью встал в пробках. Здесь у нас и так много жителей, а ещё появилось много беженцев. Тысячи людей, связанных хоть как-то с властью, с иностранными войсками, приехали в Кабул вместе с семьями из захваченных провинций — Кандагара, Герата, десятков других. По телевизору сказали в новостях, что Министерство внутренних дел стало выдавать в Кабуле по 5 тыс. паспортов в день — многие хотят покинуть страну. Паспорта должны выдавать бесплатно, но их, говорят, продавали по $500 каждый. Для сравнения, мешок муки стоит $60, и то не каждый афганец может купить хотя бы один в месяц, чтобы накормить семью лепёшками. То есть вы понимаете, какая паника нарастала ещё до наступления талибов на столицу.

А сегодня как прорвало. Народ ходил толпами, даже не ходил — бегал туда-сюда. Все были в полной растерянности. Никто не знал, что происходит на самом деле, информации официальной никакой не было, только один слух везде: талибы окружили столицу со всех сторон.

— Был штурм города?

— Нет, в Кабул они не зашли, хотя люди говорили, что даже Арг (президентский дворец в Кабуле) захватили. Жулики, мародёры появились, стали грабить магазины и дуканы (небольшие рестораны. — RT). Сам это видел, и никто их не останавливал.

Потом началась стрельба. Но это не талибы дрались с солдатами правительственных войск. Мне друг позвонил, сообщил, что это в его районе кто-то из правителей пытался проехать на север, в Панджшерское ущелье убежать, наверное, торопился. Его охрана пугала выстрелами людей, чтобы разбежались, а легковые автомобили грузовиком на тротуары распихивали, чтобы кортеж проехал. Больше в городе не стреляли. По крайней мере, я не слышал, мои родственники и друзья тоже.

— Как думаете, почему талибы не стали врываться в Кабул?

— Я созвонился с одним своим товарищем, он высокопоставленный чиновник. От него узнал, что талибам, которые пришли к Кабулу, их главари сказали, чтобы они отошли на десять километров дальше от всех четырёх городских ворот. В Арге сейчас находится мулла Барадар (Абдул Гани Барадар — лидер политического крыла «Талибана». — RT), и американцы привезли туда Ахмада Джалали (бывший министр внутренних дел Афганистана в правительстве Хамида Карзая. — RT). Туда же приехал доктор Абдулла (Абдулла Абдулла — глава Высшего совета национального примирения. — RT).

— Как удалось посадить за один стол переговоров столь разных людей?

— В Арге, по словам моего товарища, ещё вчера ночью вся служба безопасности президента Ашрафа Гани была разоружена. Американцы разоружили.

— То есть это сами американцы фактически сняли Гани с поста президента?

— Да, безопасность Арга сейчас в их руках. Оружие во дворце только у американского спецназа.

— Что будет дальше, как думаете?

— Мне мой друг сказал, что будет переходное правительство во главе с Джалали, Абдулла Абдулла станет его замом, в правительство войдут талибы.

— На ваш взгляд, создание переходного коалиционного правительства с участием талибов и плохой мир с ними — это сейчас лучший выбор?

— На шесть месяцев будет это правительство, потом посмотрим, что произойдёт. Что угодно может случиться — это Афганистан. Пока с половины пятого по местному времени в Кабуле стало спокойно. Правда, мы осторожничаем, по домам сидим, без особой нужды не выходим.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.