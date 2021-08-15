Подошли к Кабулу: «Талибан» ведёт переговоры о передаче движению власти в Афганистане

Боевики движения «Талибан»* подошли к Кабулу. Сейчас руководство движения ведёт с властями переговоры о передаче власти в Афганистане. СМИ информируют, что президент страны Ашраф Гани уже подал в отставку. Ранее талибы сообщили, что взяли под контроль ряд крупных городов, включая Кандагар.

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