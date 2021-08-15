Подошли к Кабулу: «Талибан» ведёт переговоры о передаче движению власти в Афганистане
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15 августа 2021
Несколько высокопоставленных представителей администрации Афганистана ожидают вылета из аэропорта Кабула, сообщает CNN со ссылкой на источники в международном аэропорту имени Хамида Карзая.
По данным телеканала, среди чиновников есть советники президента Ашрафа Гани. О том, куда они намерены лететь, телеканал не сообщает.
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Политолог Юрий Светов в беседе с RT назвал ситуацию в Афганистане «крайне печальной». По словам специалиста, не исключено, что в республике продолжатся военные действия.
«Я не думаю, что там всё с демократией было хорошо, но получается, что вторжение американских войск в 2001 году, кроме разрушений и беды, ничего не дало. Жалко страну, жалко людей, над которыми другие государства проводят всё время эксперименты», — сказал он.
Политолог не исключил «долгих вооружённых действий» в стране.
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Талибы призвали президента Афганистана и правительство к сотрудничеству с движением, передаёт Al Arabiya.
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Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров в беседе с RT заявил, что сложившаяся ситуация является следствием действий США.
«Ввели войска, якобы обучили армию, которая сейчас без боя сдаёт позицию за позицией. По сути, сейчас бросают своих сторонников... Они сейчас пытаются всё мировое сообщество привлечь к этому делу. Пусть тогда выступают инициаторами созыва Совета Безопасности, раз они начали это дело. Пусть мировое сообщество решает в Совбезе, как остановить то, что происходит в Афганистане», — добавил он.
Джабаров допустил риск «банальной резни» в Афганистане в связи со «сведением счетов и зачисткой территории».
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Телеканал CNN со ссылкой на источники сообщает, что США вывезут всех сотрудников из своего посольства в Кабуле в течение 72 часов. Небольшая часть сотрудников останется в аэропорту Кабула.
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Жители Кабула массово покидают город на фоне сложившейся ситуации.
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СМИ также сообщают, что представители «Талибана» обещают обеспечить право выезда из Кабула всем, кто этого пожелает. Руководство организации также приказало своим сторонникам не прибегать к насилию в Кабуле.
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Сами представители талибов ранее заявили, что взяли под контроль всю территорию Афганистана. По данным СМИ, «Талибан» также занял крупнейшую в стране авиабазу Баграм.
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По данным СМИ, представители движения «Талибан»* ведут переговоры с афганским правительством в президентском дворце в Кабуле. По информации телеканала Al Arabiya, в ближайшие несколько часов может состояться официальная передача власти.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.