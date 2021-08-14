«Ситуация близка к панике»: как западные страны пытаются обеспечить эвакуацию гражданских лиц из Афганистана

Эвакуация гражданских лиц из Афганистана стала предметом разговора президента США Джо Байдена с советником по нацбезопасности Джейком Салливаном и главами Госдепа и Минобороны страны. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома. Беседа состоялась на фоне опасений по поводу скорого начала наступления «Талибана»* на Кабул, где размещены посольства Соединённых Штатов и других западных государств. Вашингтон и его партнёры пытаются ускорить вывоз из республики афганцев, которые сотрудничали с ними с 2001 года, и дипломатов. Эксперты полагают, что союзники могут не успеть эвакуировать людей и имущество из-за стремительного наступления талибов. По мнению аналитиков, политика американцев поставила под угрозу безопасность огромного числа гражданских лиц.

Президент США Джо Байден обсудил вопросы эвакуации гражданских лиц из Афганистана с главой Госдепа Энтони Блинкеном, шефом Пентагона Ллойдом Остином и советником по нацбезопасности Джейком Салливаном. Об этом сообщается на странице Белого дома в Facebook.

«Сегодня президент Байден обсудил с госсекретарём Блинкеном, министром обороны Остином и советником по национальной безопасности Салливаном вопросы, связанные с текущими усилиями по безопасному сокращению гражданского присутствия в Афганистане», — говорится в сообщении.

«Бросают тех, кто помогал»

На фоне стремительного продвижения войск «Талибана»* Соединённые Штаты пытаются решить проблемы, связанные с сокращением персонала диппредставительства в Кабуле и эвакуацией афганцев, которые сотрудничали с американскими властями и теперь могут попасть под репрессии талибов.

Обладателям американских паспортов, находящимся сейчас в Афганистане, рекомендуется немедленно покинуть республику. Правда, посольство США предлагает им воспользоваться коммерческими авиарейсами. При этом для связи с дипмиссией в экстренной ситуации американцы должны зарегистрироваться в программе Smart Traveler Enrollment Program (STEP).

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Обеспечение безопасной эвакуации гражданских послужило предлогом для переброски в Афганистан дополнительных войск США. 15 августа в Кабуле будут развёрнуты три армейских подразделения численностью около 3 тыс. человек. Ещё одна бригада (около 4 тыс. военнослужащих) ВС будет передислоцирована из Северной Каролины в Кувейт для помощи контингенту в случае ухудшения ситуации.

Кроме того, в Афганистан прибудет около 1 тыс. военнослужащих для оформления специальных иммиграционных виз (SIV — Special Immigrant Visa). Эти документы позволят переправить в Соединённые Штаты переводчиков, персонал посольства и других афганцев, которые помогали армии и дипломатам США в период с 2001 года.

По информации Reuters, с целью эвакуации граждан Афганистана, которые могут подвергнуться преследованию со стороны «Талибана», Вашингтон проводит операцию «Убежище для союзников». На данный момент Соединённые Штаты вывезли из охваченной боевыми действиями республики порядка 1,2 тыс. афганцев. Ещё около 3,5 тыс. человек планируется эвакуировать в ближайшие недели.

Со ссылкой на источники агентство сообщает, что ранее администрация Байдена вела секретные переговоры с большим количеством стран по поводу временного размещения афганцев, которые подали заявки на получение SIV. Однако попытки заключить подобные сделки не увенчались успехом. В частности, Вашингтон не смог добиться согласия таких государств, как Казахстан, Таджикистан и Узбекистан. Главной причиной отказа стала сложность проверки данных о мигрантах, которых США предлагают разместить на территории этих государств.

Центральная часть Кабула

Reuters

© Omar Sobhani

Как пояснил в разговоре с Reuters высокопоставленный чиновник Госдепа, власти зарубежных стран сомневаются в существовании достоверных сведений о лицах, которых предлагают принять США. Также без ответа остаются вопросы, связанные с содержанием афганских мигрантов и последствиями в случае их бегства из мест пребывания.

В свою очередь, Криш О'Мара Виньяраджа, глава некоммерческой организации, занимающейся переселением беженцев и мигрантов в США, считает, что Белый дом затянул переговоры о размещении афганских мигрантов в других странах и вообще не имеет конкретного плана эвакуации людей, которые помогали войскам и дипломатам на протяжении почти двух десятков лет. Об этом она рассказала в интервью Reuters.

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В беседе с RT директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков заявил, что у Соединённых Штатов нет ресурсов для вывоза всех граждан Афганистана, которые с ними сотрудничали. И если эти люди не смогут самостоятельно покинуть республику, то их судьба окажется во власти «Талибана».

«Афганцев, которые работали на американцев, очень много. На самом деле это десятки, если не сотни тысяч человек. Девать их сейчас действительно некуда. Своим поспешным уходом США фактически бросают тех, кто им помогал. Если эти люди будут схвачены талибами, то, скорее всего, их будут судить как пособников врага», — пояснил Егорченков.

В свою очередь, талибы пока что отрицают вероятность репрессий против афганцев, которые сотрудничали с США. Как заявил 12 августа в интервью RT Arabic представитель политического офиса «Талибана» в Катаре Мухаммад Наим, движение прощает «всё, что было в прошлом». По его словам, под амнистию подпадают в том числе и переводчики, которые работали на американцев.

«Мы объявили амнистию. В будущем мы хотим создать независимый исламский режим. Мы хотим, чтобы все слои общества в будущем были представлены в режиме и в правительстве. Мы не хотим монополии на власть. Мы хотим, чтобы весь спектр общества и все люди имели возможность служить своему народу и своей стране», — пояснил Мухаммад Наим.

«Срочная эвакуация»

В комментарии RT доктор политических наук Владимир Штоль не исключил, что с целью размещения афганских беженцев Соединённые Штаты попытаются надавить на своих союзников по НАТО. Однако, как прогнозирует эксперт, западные государства вряд ли согласятся принять требуемое количество граждан Афганистана.

«В США и других западных странах, которые участвовали в операциях против талибов, ситуация близка к панике. Все они поглощены вопросами срочной эвакуации людей и имущества. Определённая координация, конечно, между ними есть, но, по сути, каждый старается спасти себя самого и как можно быстрее покинуть Афганистан», — подчеркнул в беседе с RT Владимир Штоль.

Так, по данным источников ряда западных СМИ, Канада планирует вывезти из республики своих дипломатов и около 20 тыс. местных жителей из числа тех, кому угрожает приход к власти «Талибана». Речь идёт о переводчиках, правозащитниках, журналистах, представителях ряда религиозных меньшинств и местного ЛГБТ-сообщества. С этой целью Оттава также перебрасывает дополнительные войска в Афганистан.

Аэропорт Кабула

Reuters

© Ahmad Masood

Схожие планы вынашивает ещё один союзник США — Великобритания. Лондон вслед за Вашингтоном также принял решение направить в Афганистан дополнительные силы в количестве 600 военнослужащих. С их помощью британцы планируют вывезти представителей своего дипломатического ведомства и до 4 тыс. афганцев, которые сотрудничали с британскими властями.

Власти Германии также заняты решением проблем, связанных с эвакуацией своих граждан и афганцев-союзников. Берлин намеревается сократить штат посольства в Кабуле до минимума. Изначально МИД Германии собирался запустить этот процесс в конце августа, но из-за наступления талибов даты вылета эвакуационных авиарейсов были сдвинуты на более ранние сроки.

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О сокращении своего дипломатического присутствия заявила и Швеция. О планах вывести из Афганистана дипломатический персонал и афганцев, которые на него работали, также заявили власти Дании, Норвегии и Чехии.

Однако западные государства могут не успеть реализовать планы по эвакуации людей из Афганистана, считает Владимир Штоль. По его словам, вывоз людей, имущества и документов исключительно силами авиации является «технически сложной операцией».

«Эвакуация, которой занимаются западные страны, — весьма непростое дело. В самолёт много людей и грузов не поместится. К тому же требуется подготовить массу документов и составить адекватный график рейсов. Планы США и их союзников рассчитаны на несколько недель, но этого времени у них может не оказаться», — рассуждает Штоль.

Как пояснил эксперт, Кабул стремительно превращается в прифронтовой город.

На сегодняшний день талибы захватили около двух третей провинций Афганистана. В Пентагоне опасаются, что наступление на Кабул может начаться уже в ближайшие дни.

По информации источников телеканала CNN, столица республики может быть окружена талибами в течение недели или даже раньше. Ссылаясь на уведомление американского посольства в Кабуле, журналисты говорят, что дипломатам предписано начать уничтожение документов, электронного оборудования, логотипов госведомств и государственных флагов. Как поясняется в документе, все эти предметы могут быть использованы талибами «в пропагандистских целях».

Боевики «Талибана»

Reuters

© Jalil Ahmad

«Ситуация в Афганистане совершенно непредсказуемая. Если Кабул окажется захваченным в ближайшие дни, а этого нельзя исключать, то ни США, ни другие страны просто не успеют эвакуировать запланированное количество людей и имущество — им придётся вступать с талибами в переговоры», — отметил Штоль.

Аналогичной точки зрения придерживается Дмитрий Егорченков. Как считает эксперт, политика Вашингтона создала огромные риски для сотрудников посольства США, дипломатов западных стран и гражданского населения Афганистана. При этом, по мнению специалиста, американские союзники не в состоянии самостоятельно эвакуировать всех людей в ближайшие дни.

«Между тем «Талибан» приближается к Кабулу, правительственные войска зачастую сдаются без боя. Но военных можно понять — им в этой стране жить, а американцы их бросают. Вполне возможно, что США в итоге закроют дипмиссию в Кабуле. То бегство, которое мы сейчас наблюдаем, — это сдача союзников, позор и провал всей системы, которую строили американцы последние 20 лет», — резюмировал Егорченков.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.