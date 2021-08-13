В Пентагоне заявили о готовности жёстко ответить на атаки на силы США в Афганистане

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США готовы дать жёсткий ответ в случае нападения на американские силы в Афганистане, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
В Пентагоне заявили о готовности жёстко ответить на атаки на силы США в Афганистане
  • AFP

Официальный представитель Минобороны США отметил, что американская сторона готова корректировать своё военное присутствие в Афганистане в зависимости от обстановки в сфере безопасности.

«В случае нападения на американские вооружённые силы наши командиры имеют и всегда имели право и обязанность обороняться. Если наши силы в Афганистане подвергнутся какой-либо атаке, мы немедленно дадим жёсткий и уместный ответ», — приводит ТАСС слова Кирби.

Он добавил, что в США будут ежедневно мониторить развитие ситуации в Афганистане в сфере безопасности и при необходимости внесут соответствующие изменения.

Представитель Пентагона также сообщил, что военные начали переброску дополнительных сил в столицу Афганистана — по его словам, до конца выходных основная часть из 3 тыс. американских военных «будет на месте».

Председатель Объединённого комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Марк Милли в июле заявил, что вывод войск Соединённых Штатов из Афганистана завершён на 95%.

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