В Пентагоне рассказали о ходе вывода американских войск из Афганистана

Председатель Объединённого комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Марк Милли заявил, что вывод войск Соединённых Штатов из Афганистана завершён на 95%.

По его словам, «менее чем за три месяца» американские войска смогли «почти на 95% завершить вывод».

«Кроме того, все военные базы за пределами Кабула были полностью переданы Министерству обороны Афганистана и силам безопасности Афганистана», — цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что часть граждан Афганистана, которые помогали американской миссии в республике, планируют эвакуировать и разместить на военной базе в штате Вирджиния на время рассмотрения их запросов на получение визы.