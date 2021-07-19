США разместят эвакуируемых афганцев на военной базе в Вирджинии
- Reuters
Об этом сообщил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.
По его словам, Пентагон одобрил запрос Госдепартамента США на использование Форт-Ли в качестве первоначальной площадки «для размещения круга лиц, у которых рассмотрение визовых запросов наиболее близко к завершению».
Речь идёт об афганцах, которые помогали США, а также их семьях.
Как рассказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, рейсы из Афганистана для подавших заявление на специальную иммиграционную визу начнутся в конце июля.