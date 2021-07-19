США разместят эвакуируемых афганцев на военной базе в Вирджинии

Часть граждан Афганистана, которые помогали американской миссии в республике, планируют эвакуировать и разместить на военной базе в штате Вирджиния на время рассмотрения их запросов на получение визы.

Об этом сообщил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.

По его словам, Пентагон одобрил запрос Госдепартамента США на использование Форт-Ли в качестве первоначальной площадки «для размещения круга лиц, у которых рассмотрение визовых запросов наиболее близко к завершению».

Речь идёт об афганцах, которые помогали США, а также их семьях.

Как рассказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, рейсы из Афганистана для подавших заявление на специальную иммиграционную визу начнутся в конце июля.