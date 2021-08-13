Британские военные начали развёртывание в Афганистане для эвакуации граждан

Великобритания начала операцию в Афганистане с привлечением по меньшей мере 600 военнослужащих для обеспечения эвакуации британских граждан и бывших британских сотрудников.

Об этом сообщается на официальном сайте британского Минобороны.

Премьер-министр Британии Борис Джонсон ранее одобрил использование военной поддержки в рамках содействия следующему этапу вывоза британских граждан из страны, включая использование самолётов Королевских ВВС при необходимости.

«Защита британских граждан и обеспечение их безопасности при покидании Афганистана является нашим главным приоритетом, поэтому мы начинаем операцию Pitting, к которой наши военные очень хорошо подготовлены», — заявил глава британского военного ведомства Бен Уоллес.

В Великобритании призвали граждан страны немедленно покинуть Афганистан в связи с ухудшением ситуации с безопасностью.

Власти Норвегии ранее заявили об эвакуации всех сотрудников своего посольства в Афганистане и временном закрытии дипмиссии.

Также решение эвакуировать персонал из своего посольства в Кабуле приняли в Дании и Германии.