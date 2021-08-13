Британские военные начали развёртывание в Афганистане для эвакуации граждан
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Об этом сообщается на официальном сайте британского Минобороны.
Премьер-министр Британии Борис Джонсон ранее одобрил использование военной поддержки в рамках содействия следующему этапу вывоза британских граждан из страны, включая использование самолётов Королевских ВВС при необходимости.
«Защита британских граждан и обеспечение их безопасности при покидании Афганистана является нашим главным приоритетом, поэтому мы начинаем операцию Pitting, к которой наши военные очень хорошо подготовлены», — заявил глава британского военного ведомства Бен Уоллес.
В Великобритании призвали граждан страны немедленно покинуть Афганистан в связи с ухудшением ситуации с безопасностью.
Власти Норвегии ранее заявили об эвакуации всех сотрудников своего посольства в Афганистане и временном закрытии дипмиссии.
Также решение эвакуировать персонал из своего посольства в Кабуле приняли в Дании и Германии.