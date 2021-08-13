Наступление на центры провинций: талибы заявили о захвате нескольких городов в Афганистане за сутки
- Боевики «Талибан» после взятия города Газни
- AFP
Члены радикального движения «Талибан»* заявили, что им удалось захватить пять крупных городов в Афганистане: Герат, Кандагар, Газни, Калайи-Нау и Талинкот.
О захвате города Герат спикер организации Забихула Муджахид сообщил в Twitter.
До этого «Талибан» также заявил о захвате Кандагара, второго по величине города Афганистана. Власти страны официально не подтвердили эту информацию, однако подтвердили, что талибы вошли в город.
Также 12 августа талибы объявили, что установили контроль над городом Газни в одноименной провинции, и городом Талинкот.
Кроме того, к вечеру члены радикального движения заявили о захвате столицы провинции Бадгис.
«Этим вечером захвачены центр провинции Бадгис, расположение управления национальной безопасности и разведки, большое количество солдат сдалось, захвачено большое количество оружия, боеприпасов и транспортных средств», — приводит Интерфакс слова представителя талибов Кари Ахмади.
После появления информации о захвате Кандагара посольство США в Афганистане попросило американских граждан, находящихся в стране, покинуть государство, воспользовавшись коммерческими рейсами.
Кроме того, газета The New York Times со ссылкой на двух неназванных американских чиновников сообщила, что США ведут переговоры с членами движения, пытаясь добиться от них гарантий того, что в случае захвата Кабула они не будут атаковать американское посольство.
Издание также сообщило, что в настоящий момент американские власти пытаются определить, в какие сроки сотрудникам их дипмиссии в Кабуле может потребоваться эвакуация, если талибы продолжат наступление.
Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби также сообщил, что ведомство намерено в ближайшие двое суток перебросить в Кабул около 3 тыс. военных.
«Они станут дополнением к тем войскам, которые уже находятся в Кабуле. У нас сейчас больше 650 военных в Кабуле. Эти 3 тыс. присоединятся к ним», — цитирует его ТАСС.
Данные силы, пояснил он, будут обеспечивать безопасность при проведении операции по эвакуации части сотрудников американского посольства в Кабуле.
Кроме того, глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс рассказал, что власти США намерены в ближайшие недели сократить численность сотрудников американского посольства в Кабуле на фоне меняющейся ситуации с безопасностью.
«В предстоящие недели мы рассчитываем сократить свое присутствие в Афганистане до базового дипломатического представительства. Посольство по-прежнему открыто, мы планируем продолжить нашу дипломатическую работу в Афганистане», — подчеркнул Прайс.
По его словам, для эвакуации сотрудников дипмиссии Минобороны США временно направит дополнительный персонал в международный аэропорт имени Хамида Карзая в Кабуле.
Вместе с тем глава высшего совета по национальному примирению в Афганистане Абдулла Абдулла призвал провести чрезвычайное заседание Совбеза ООН по вопросу кризиса в стране. В ходе региональной конференции в столице Катара Дохе он заявил, что достигнутые в настоящее время успехи по урегулированию кризиса находятся под угрозой.
Напомним, 10 августа в столице Катара Дохе стартовала очередная встреча, посвящённая мирному урегулированию ситуации в Афганистане. В итоговом заявлении участники встречи отметили необходимость «ускорения хода мирного процесса в Афганистане» и отметили готовность содействовать восстановлению республики в случае урегулирования конфликта.
«Участники встречи призывают не допустить превращения Афганистана в источник угрозы для безопасности других стран», — приводит заявление ТАСС.
Там также отмечается, что правительству Афганистана и талибам необходимо предпринять шаги, направленные на выстраивание взаимного доверия.
Если движение силой захватит власть в Афганистане и «будет воссоздан Исламский халифат, то он столкнется с непризнанием мирового сообщества, изоляцией, отсутствием международной поддержки и перспективой дальнейшего усугубления конфликта и нестабильности в Афганистане», отмечается в заявлении.
В ЕС также призвали «Талибан» немедленно прекратить наступление и начать переговоры.
«Продолжающиеся нападения приносят недопустимые страдания афганским гражданам, а также ведут к росту числа внутренне перемещенных лиц и тех, кто покидает Афганистан в поисках безопасности», — говорится в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.
Напомним, боевики радикального движения «Талибан» развернули масштабное наступление на фоне вывода из Афганистана вооружённых сил США и НАТО. В 2020 году администрация Дональда Трампа заключила с талибами мирное соглашение, которое предусматривало уход американских военных в обмен на обещание не использовать территорию страны для действий, угрожающих нацбезопасности США.
За последнее время боевики овладели значительными территориями в сельской местности, а также пограничными районами страны. В конце июля талибы сообщили, что контролируют около 90% границы Афганистана, включая границу с Ираном, Пакистаном, Туркменистаном, Таджикистаном и Узбекистаном.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.
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