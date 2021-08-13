Наступление на центры провинций: талибы заявили о захвате нескольких городов в Афганистане за сутки

Члены радикального движения «Талибан»* заявили, что им удалось захватить шесть крупных городов в Афганистане: Герат, Кандагар, Ганзи, Калайи-Нау, Талинкот и Бадгис. Посольство США в Афганистане попросило американских граждан, находящихся в стране, покинуть государство, воспользовавшись коммерческими рейсами. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби также сообщил, что ведомство намерено в ближайшие двое суток перебросить в Кабул около 3 тыс. военных. В ЕС призвали «Талибан» немедленно прекратить наступление и начать переговоры.

Члены радикального движения «Талибан»* заявили, что им удалось захватить пять крупных городов в Афганистане: Герат, Кандагар, Газни, Калайи-Нау и Талинкот.

О захвате города Герат спикер организации Забихула Муджахид сообщил в Twitter.

До этого «Талибан» также заявил о захвате Кандагара, второго по величине города Афганистана. Власти страны официально не подтвердили эту информацию, однако подтвердили, что талибы вошли в город.

Также 12 августа талибы объявили, что установили контроль над городом Газни в одноименной провинции, и городом Талинкот.

Кроме того, к вечеру члены радикального движения заявили о захвате столицы провинции Бадгис.

«Этим вечером захвачены центр провинции Бадгис, расположение управления национальной безопасности и разведки, большое количество солдат сдалось, захвачено большое количество оружия, боеприпасов и транспортных средств», — приводит Интерфакс слова представителя талибов Кари Ахмади.

После появления информации о захвате Кандагара посольство США в Афганистане попросило американских граждан, находящихся в стране, покинуть государство, воспользовавшись коммерческими рейсами.

Кроме того, газета The New York Times со ссылкой на двух неназванных американских чиновников сообщила, что США ведут переговоры с членами движения, пытаясь добиться от них гарантий того, что в случае захвата Кабула они не будут атаковать американское посольство.

Издание также сообщило, что в настоящий момент американские власти пытаются определить, в какие сроки сотрудникам их дипмиссии в Кабуле может потребоваться эвакуация, если талибы продолжат наступление.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби также сообщил, что ведомство намерено в ближайшие двое суток перебросить в Кабул около 3 тыс. военных.

«Они станут дополнением к тем войскам, которые уже находятся в Кабуле. У нас сейчас больше 650 военных в Кабуле. Эти 3 тыс. присоединятся к ним», — цитирует его ТАСС.

Данные силы, пояснил он, будут обеспечивать безопасность при проведении операции по эвакуации части сотрудников американского посольства в Кабуле.

Кроме того, глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс рассказал, что власти США намерены в ближайшие недели сократить численность сотрудников американского посольства в Кабуле на фоне меняющейся ситуации с безопасностью.

«В предстоящие недели мы рассчитываем сократить свое присутствие в Афганистане до базового дипломатического представительства. Посольство по-прежнему открыто, мы планируем продолжить нашу дипломатическую работу в Афганистане», — подчеркнул Прайс.

По его словам, для эвакуации сотрудников дипмиссии Минобороны США временно направит дополнительный персонал в международный аэропорт имени Хамида Карзая в Кабуле.

Вместе с тем глава высшего совета по национальному примирению в Афганистане Абдулла Абдулла призвал провести чрезвычайное заседание Совбеза ООН по вопросу кризиса в стране. В ходе региональной конференции в столице Катара Дохе он заявил, что достигнутые в настоящее время успехи по урегулированию кризиса находятся под угрозой.

Напомним, 10 августа в столице Катара Дохе стартовала очередная встреча, посвящённая мирному урегулированию ситуации в Афганистане. В итоговом заявлении участники встречи отметили необходимость «ускорения хода мирного процесса в Афганистане» и отметили готовность содействовать восстановлению республики в случае урегулирования конфликта.

«Участники встречи призывают не допустить превращения Афганистана в источник угрозы для безопасности других стран», — приводит заявление ТАСС.

Там также отмечается, что правительству Афганистана и талибам необходимо предпринять шаги, направленные на выстраивание взаимного доверия.

Если движение силой захватит власть в Афганистане и «будет воссоздан Исламский халифат, то он столкнется с непризнанием мирового сообщества, изоляцией, отсутствием международной поддержки и перспективой дальнейшего усугубления конфликта и нестабильности в Афганистане», отмечается в заявлении.

В ЕС также призвали «Талибан» немедленно прекратить наступление и начать переговоры.

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«Продолжающиеся нападения приносят недопустимые страдания афганским гражданам, а также ведут к росту числа внутренне перемещенных лиц и тех, кто покидает Афганистан в поисках безопасности», — говорится в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

Напомним, боевики радикального движения «Талибан» развернули масштабное наступление на фоне вывода из Афганистана вооружённых сил США и НАТО. В 2020 году администрация Дональда Трампа заключила с талибами мирное соглашение, которое предусматривало уход американских военных в обмен на обещание не использовать территорию страны для действий, угрожающих нацбезопасности США.

За последнее время боевики овладели значительными территориями в сельской местности, а также пограничными районами страны. В конце июля талибы сообщили, что контролируют около 90% границы Афганистана, включая границу с Ираном, Пакистаном, Туркменистаном, Таджикистаном и Узбекистаном.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.