Талибы заявили о захвате ещё одного крупного города

Короткая ссылка
Члены радикального движения «Талибан»* заявили о захвате столицы провинции Бадгис.
Талибы заявили о захвате ещё одного крупного города
  • Reuters

Об этом сообщает Интерфакс.

«Этим вечером захвачены центр провинции Бадгис, расположение управления национальной безопасности и разведки, большое количество солдат сдалось, захвачено большое количество оружия, боеприпасов и транспортных средств», — сказал представитель талибов Кари Ахмади.

Ранее СМИ сообщали, что представители движения «Талибан»  захватили афганский Герат, третий по величине город Афганистана.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить