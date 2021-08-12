Талибы заявили о захвате ещё одного крупного города

Члены радикального движения «Талибан»* заявили о захвате столицы провинции Бадгис.

Об этом сообщает Интерфакс.

«Этим вечером захвачены центр провинции Бадгис, расположение управления национальной безопасности и разведки, большое количество солдат сдалось, захвачено большое количество оружия, боеприпасов и транспортных средств», — сказал представитель талибов Кари Ахмади.

Ранее СМИ сообщали, что представители движения «Талибан» захватили афганский Герат, третий по величине город Афганистана.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.