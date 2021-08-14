Швеция сократит штат посольства в Кабуле из соображений безопасности

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В Швеции приняли решение сократить количество сотрудников в посольстве страны в Кабуле, заявила глава МИД Анн Линде.
Швеция сократит штат посольства в Кабуле из соображений безопасности
  • Reuters

«Министерство иностранных дел решило ограничить штат посольства Швеции в Кабуле... Безопасность сотрудников посольства является главным приоритетом. Активизирована специальная антикризисная группа МИД», — написала она в своём аккаунте в Twitter.

О сокращении персонала в посольствах в Кабуле ранее сообщали в Норвегии, Дании и Германии.

В четверг, 12 августа, стало известно о переговорах США с членами радикального движения «Талибан»*. В Вашингтоне намерены добиться от них гарантий того, что в случае захвата Кабула они не будут атаковать американское посольство.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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