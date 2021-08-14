Лидер республиканцев в сенате США призвал защищать Кабул авиаударами

Лидер республиканцев в Сенате Конгресса США Митч Макконнелл призвал принять срочные меры с целью остановить наступление боевиком движения «Талибан»* на Кабул, в том числе посредством нанесения авиаударов.

«Ещё не поздно помешать «Талибану» опустошить Кабул. Администрация должна действовать быстро и нанести воздушные удары по наступающим талибам», — цитирует Макконнелла газета The Hill.

По его словам, если не сделать этого, угроза в сфере безопасности для США точно вырастет.

Он также заявил, что обсудил данный вопрос с послом Афганистана.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что США с обеспокоенностью наблюдают за темпами продвижения талибов по территории Афганистана.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.