Лидер республиканцев в сенате США призвал защищать Кабул авиаударами
- Reuters
«Ещё не поздно помешать «Талибану» опустошить Кабул. Администрация должна действовать быстро и нанести воздушные удары по наступающим талибам», — цитирует Макконнелла газета The Hill.
По его словам, если не сделать этого, угроза в сфере безопасности для США точно вырастет.
Он также заявил, что обсудил данный вопрос с послом Афганистана.
Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что США с обеспокоенностью наблюдают за темпами продвижения талибов по территории Афганистана.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.