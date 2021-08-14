Канада готова принять 20 тысяч беженцев из Афганистана

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Власти Канады готовы принять 20 тыс. граждан Афганистана из уязвимых групп населения, сообщила пресс-служба министерства по вопросам иммиграции, беженцев и гражданства североамериканской страны.
Канада готова принять 20 тысяч беженцев из Афганистана
  • AFP

«Министр по вопросам иммиграции, беженцев и гражданства Марко Мендичино, министр национальной обороны Харджит Сингх Саджан и министр иностранных дел Марк Гарно объявили сегодня, что Канада примет 20 тыс. афганцев», — говорится в сообщении ведомства.

Также в Канаде будут запущены программы помощи уже приехавшим беженцам.

Ранее министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер отдал распоряжение временно остановить принудительную высылку афганских беженцев из-за ситуации в Афганистане.

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