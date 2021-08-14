Канада готова принять 20 тысяч беженцев из Афганистана
- AFP
«Министр по вопросам иммиграции, беженцев и гражданства Марко Мендичино, министр национальной обороны Харджит Сингх Саджан и министр иностранных дел Марк Гарно объявили сегодня, что Канада примет 20 тыс. афганцев», — говорится в сообщении ведомства.
Также в Канаде будут запущены программы помощи уже приехавшим беженцам.
Ранее министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер отдал распоряжение временно остановить принудительную высылку афганских беженцев из-за ситуации в Афганистане.