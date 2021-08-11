В ФРГ приостановлена высылка афганских беженцев
- Reuters
«Федеральный министр внутренних дел с учётом развития ситуации с безопасностью принял решение временно приостановить высылку (беженцев. — RT) в Афганистан», — написал Альтер в своём Twitter.
Der #Bundesinnenminister hat aufgrund der aktuellen Entwicklungen der Sicherheitslage entschieden, #Abschiebungen nach #Afghanistan zunächst auszusetzen.— Steve Alter (@BMISprecher) August 11, 2021
Ранее ряд стран Евросоюза направили в Европейскую комиссию письмо с призывом не запрещать высылку из ЕС нелегальных мигрантов обратно в Афганистан.