В ФРГ приостановлена высылка афганских беженцев

Министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер отдал распоряжение временно остановить принудительную высылку афганских беженцев из-за ситуации в Афганистане, сообщил представитель МВД Стив Альтер.

«Федеральный министр внутренних дел с учётом развития ситуации с безопасностью принял решение временно приостановить высылку (беженцев. — RT) в Афганистан», — написал Альтер в своём Twitter.

Der #Bundesinnenminister hat aufgrund der aktuellen Entwicklungen der Sicherheitslage entschieden, #Abschiebungen nach #Afghanistan zunächst auszusetzen. — Steve Alter (@BMISprecher) August 11, 2021

Ранее ряд стран Евросоюза направили в Европейскую комиссию письмо с призывом не запрещать высылку из ЕС нелегальных мигрантов обратно в Афганистан.