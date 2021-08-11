В ФРГ приостановлена высылка афганских беженцев

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Министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер отдал распоряжение временно остановить принудительную высылку афганских беженцев из-за ситуации в Афганистане, сообщил представитель МВД Стив Альтер.
В ФРГ приостановлена высылка афганских беженцев
  • Reuters

«Федеральный министр внутренних дел с учётом развития ситуации с безопасностью принял решение временно приостановить высылку (беженцев. — RT) в Афганистан», — написал Альтер в своём Twitter.

Ранее ряд стран Евросоюза направили в Европейскую комиссию письмо с призывом не запрещать высылку из ЕС нелегальных мигрантов обратно в Афганистан.

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