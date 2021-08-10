Ряд стран Евросоюза призвали не запрещать высылку афганских мигрантов из ЕС

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Ряд стран Евросоюза направили в Европейскую комиссию письмо с призывом не запрещать высылку из ЕС нелегальных мигрантов обратно в Афганистан.
Ряд стран Евросоюза призвали не запрещать высылку афганских мигрантов из ЕС
  • Reuters

«Вместе с Германией, Австрией, Нидерландами, Данией и Грецией я направил письмо в Еврокомиссию с призывом гарантировать продолжение принудительной репатриации отдельных граждан Афганистана», — написал в своём Twitter госсекретарь по вопросам миграции и предоставления убежища Самми Махди.

По его словам, то, что отдельные районы Афганистана контролирует группировка «Талибан»*, не означает, что вся страна стала опасна для проживания.

Если ЕС включит Афганистан в список небезопасных государств, то запрет на высылку мигрантов может быть введён.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что ситуация в сфере безопасности в Афганистане развивается в нежелательном ключе и вызывает беспокойство.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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