Ряд стран Евросоюза призвали не запрещать высылку афганских мигрантов из ЕС

Ряд стран Евросоюза направили в Европейскую комиссию письмо с призывом не запрещать высылку из ЕС нелегальных мигрантов обратно в Афганистан.

«Вместе с Германией, Австрией, Нидерландами, Данией и Грецией я направил письмо в Еврокомиссию с призывом гарантировать продолжение принудительной репатриации отдельных граждан Афганистана», — написал в своём Twitter госсекретарь по вопросам миграции и предоставления убежища Самми Махди.

Ja, ik heb in een brief samen met Duitsland, Oostenrijk, Nederland, Denemarken en Griekenland aan de Commissie gevraagd om gedwongen terugkeer van bepaalde Afghanen te blijven garanderen. Waarom? #draadje 👇 — Sammy Mahdi (@SammyMahdi) August 9, 2021

По его словам, то, что отдельные районы Афганистана контролирует группировка «Талибан»*, не означает, что вся страна стала опасна для проживания.

Если ЕС включит Афганистан в список небезопасных государств, то запрет на высылку мигрантов может быть введён.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что ситуация в сфере безопасности в Афганистане развивается в нежелательном ключе и вызывает беспокойство.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.