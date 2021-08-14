Чехия вывозит своих дипломатов из Афганистана

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Чехия немедленно вывозит своих дипломатов из Афганистана, заявил чешский министр иностранных дел Якуб Кулганек.
Чехия вывозит своих дипломатов из Афганистана
  • Reuters

Об этом сообщает Чешское радио.

Как отмечается, дипломатов вывезут в международный аэропорт из-за кризисной ситуации в Афганистане.

«Мера касается двух чешских дипломатов. В настоящий момент они находятся на пути в аэропорт под надзором чешской военной полиции. Решение было принято на основании информации от союзников и по рекомендации чешского посла», — говорится в сообщении.

13 августа Великобритания начала операцию в Афганистане для обеспечения эвакуации британских граждан и бывших британских сотрудников.

Власти Норвегии также заявили об эвакуации всех сотрудников своего посольства в Афганистане и временном закрытии дипмиссии. Такое же решение приняли в Дании, Германия и Швеция сократят штат посольств в Кабуле до минимума.

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