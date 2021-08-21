«В ближайшие недели»: «Талибан» намерен представить новую политическую систему управления Афганистаном

«Талибан»* намерен в ближайшее время представить новую политическую систему управления Афганистаном. В заявлении движения отмечается, что новая форма правления будет направлена на защиту интересов всего населения. Движение также отвергло причастность к беспорядкам в аэропорту Кабула, объяснив их возникновение отсутствием у Запада чёткого плана эвакуации. В свою очередь, президент США Джо Байден заявил, что взаимодействие американской стороны и их союзников с «Талибаном» будет зависеть от ряда условий.

Движение «Талибан» планирует в ближайшее время представить новую политическую систему управления Афганистаном.

«Эксперты в области права, религии и внешней политики намерены представить новую систему управления страной в ближайшие недели», — приводит ТАСС слова представителя движения.

Он добавил, что новая форма правления будет направлена на защиту интересов всего населения.

Кроме того, представитель движения опроверг причастность «Талибана» к беспорядкам в аэропорту Кабула и объяснил их возникновение отсутствием чёткого плана эвакуации.

«Запад мог бы разработать план эвакуации получше», — заявил он.

Тем временем глава совета Афганистана по национальному примирению Абдулла Абдулла и бывший президент страны Хамид Карзай провели встречу с исполняющим обязанности губернатора Кабула Абдулом Рахманом Мансуром, представляющим талибов. Об этом сообщается в Twitter Абдуллы.

Вместе с тем президент США Джо Байден заявил, что взаимодействие американской стороны и их союзников с «Талибаном» будет зависеть от ряда условий.

«Я и госсекретарь Блинкен будем работать с союзниками, чтобы возобновить международное давление на «Талибан». Они хотят получить какую-то легитимность, найти способы управлять страной. Здесь мы введём жёсткие условия», — заявил он.

Среди таких условий президент США назвал готовность талибов обеспечивать эвакуацию из Афганистана и соблюдать права женщин.

Напомним, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание на текущую ситуацию в аэропорту Кабула и неспособность ряда стран Запада наладить вывоз из Афганистана своих дипломатов, военнослужащих и гражданских лиц. Она сообщила, что Россия готова предоставить услуги своей гражданской авиации для обеспечения перелёта «любого количества афганских граждан, включая женщин и детей, в любые зарубежные страны, которые проявят интерес по их приёму и размещению».

Накануне президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в Кремле отметил, что «Талибан» контролирует практически всю территорию страны, включая столицу, и это «реалии», из которых нужно исходить, не допуская развала афганского государства.

Он также назвал контрпродуктивным навязывание Афганистану непривычных для этой страны форм государственного правления и общественной жизни.

«Нужно прекратить безответственную политику по навязыванию извне чьих-то сторонних ценностей, стремлению строить в других странах демократии по чужим лекалам, не учитывая ни исторические, ни национальные, ни религиозные особенности, полностью игнорируя традиции, по которым живут другие народы», — подчеркнул российский лидер.

Путин напомнил, что подобные социально-политические эксперименты ещё ни разу не увенчались успехом и приводят лишь к разрушению государств.

«Мы видим, что талибы объявили о завершении боевых действий, приступили к наведению общественного порядка, обещали гарантировать безопасность местных жителей, иностранных дипмиссий. Надеюсь, что всё это будет воплощено в жизнь», — отметил президент, подчеркнув, что этот процесс должен внимательно отслеживаться международным сообществом при координирующей роли Совета Безопасности ООН.

Reuters

© Brandon Cribelar/U.S. Marine Corps

Кроме того, Путин призвал не допустить проникновения террористов всех мастей на территории сопредельных с Афганистаном государств, в том числе под видом беженцев.

В свою очередь, официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что своё присутствие в Афганистане сохраняют боевики террористических организаций «Аль-Каида»** и «Исламское государство»***.

«Мы не считаем, что численность их боевиков там непомерно высока, но у нас нет точной цифры для вас», — приводит его слова ТАСС.

Он также заявил, что США считают неприемлемыми случаи насилия со стороны талибов в отношении американцев, покидающих Афганистан.

Напомним, 16 августа представители «Талибана» объявили об окончании войны в Афганистане. Ранее они заняли столицу государства Кабул и заявили, что республика целиком находится под их контролем. Президент Афганистана Ашраф Гани бежал из страны. Свои действия он объяснил тем, что «не хотел стать причиной кровопролития в столице».

Бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в эфире RT рассказал о связи между действиями Центрального разведывательного управления и ситуацией в Афганистане. Он отметил, что в ЦРУ должны были дать прогноз того, что сейчас происходит на Востоке, однако не сделали этого.

«Тут не нужно быть семи пядей во лбу», — заявил Макговерн.

Аналитик высказал мнение, что вина за происходящее в Кабуле отчасти ложится на сухопутные войска США и лично на главу Центрального командования генерала Кеннета Маккензи, который превратил вывод военного контингента из Афганистана в хаос и «создал Байдену проблемы».

Рэй Макговерн

Мэр Кабула Мохаммад Дауд Султанзой, комментируя в эфире RT приход к власти талибов, заявил, что будущее любого правительства зависит от его собственных действий как внутри страны, так и во взаимодействии с другими государствами — и «Талибан» не исключение.

«Судить о нас должны по нашему поведению, по нашим действиям. А действия наши должны соответствовать принципу взаимности и взаимоуважения между странами, включая уважение к интересам других государств. Думаю, если Афганистан войдёт в систему международных отношений как нормальное, признанное государство, то все от этого только выиграют», — высказался он.

Мэр Кабула

В свою очередь, Юрген Розе, подполковник в отставке, который публично критиковал развёртывание войск в Афганистане, в разговоре с RT DE отметил, что военная операция в стране себя не оправдала.

«Эта война оправдала себя разве что в глазах некоторых глав вооружённых формирований и тех, кто выращивает опиумный мак. И конечно же, военно-промышленных концернов США, которые заработали миллиарды на производстве оружия, использовании этого оружия, — для них это всё себя оправдало. А для тех людей, которые непосредственно участвовали в этом, операция себя явно не оправдала», — подчеркнул он.

Розе обратил внимание, что приход к власти талибов говорит о том, что в течение последних 20 лет в Афганистане продолжалась гражданская война, несмотря на международное военное присутствие.

«Необходимо понимать, есть ли шансы на успех в таких миссиях, какие цели преследуются, какие критерии задаются. Ничего подобного в Афганистане не было. Германия последовала за США из-за союзнической солидарности — это была единственная причина. Вот почему мы и наши американские друзья в Афганистане потерпели сокрушительное поражение», — заключил он.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

** «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

*** «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.