Талибы представят новую систему управления Афганистаном в ближайшие недели
«Эксперты в области права, религии и внешней политики намерены представить новую систему управления», — приводит ТАСС слова представителя движения.
Он отметил, что новая форма правления будет сфокусирована на защите интересов населения республики.
Ранее премьер Великобритании Борис Джонсон не исключил, что британские власти могут взаимодействовать с талибами для поиска путей выхода из кризиса в Афганистане.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.