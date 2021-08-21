Талибы представят новую систему управления Афганистаном в ближайшие недели

Движение «Талибан»* намерено в ближайшее время представить новую политическую систему управления Афганистаном.

«Эксперты в области права, религии и внешней политики намерены представить новую систему управления», — приводит ТАСС слова представителя движения.

Он отметил, что новая форма правления будет сфокусирована на защите интересов населения республики.

Ранее премьер Великобритании Борис Джонсон не исключил, что британские власти могут взаимодействовать с талибами для поиска путей выхода из кризиса в Афганистане.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.