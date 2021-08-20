Премьер Британии допустил работу с талибами по решению кризиса в Афганистане

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не исключил, что британские власти могут взаимодействовать с талибами* для поиска выхода из кризиса в Афганистане.
Премьер Британии допустил работу с талибами по решению кризиса в Афганистане
  • Reuters

В эфире телеканала Sky News он подчеркнул, что для поиска решения по ситуации в Афганистане в долгосрочной перспективе Великобритания может, если потребуется, взаимодействовать с «Талибаном»*.

Джонсон добавил, что британское правительство работает «практически целыми сутками» и «делает всё возможное», чтобы обеспечить эвакуацию людей из Афганистана.

Ранее британский премьер призвал Совбез ООН и НАТО согласовать единую позицию по ситуации в Афганистане.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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