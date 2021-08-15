Джонсон призвал ООН и НАТО выработать единую позицию по Афганистану

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Британский премьер Борис Джонсон призвал Совбез ООН и НАТО согласовать единую позицию по ситуации в Афганистане.
Джонсон призвал ООН и НАТО выработать единую позицию по Афганистану
  • Reuters

По его словам, очень важно, чтобы страны Запада работали совместно по ситуации в Афганистане. Джонсон отметил, что Британия намерена созвать заседания Совета Безопасности ООН и НАТО.

«Мы хотим общей позиции (по Афганистану. — RT) среди разделяющих нашу позицию сторон, насколько это возможно», — приводит Sky News его заявление.

Ранее сообщалось, что талибы намерены в скором времени объявить из президентского дворца в Кабуле о создании «Исламского Эмирата Афганистан».

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