Байден прокомментировал возможность взаимодействия с талибами

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Взаимодействие США и их союзников с движением «Талибан»* будет зависеть от ряда условий, в том числе от проведения эвакуации из Афганистана. Об этом заявил американский лидер Джо Байден.
Байден прокомментировал возможность взаимодействия с талибами
  • Reuters

«Я и госсекретарь Блинкен будем работать с союзниками, чтобы возобновить международное давление на «Талибан». Они хотят получить какую-то легитимность, найти способы управлять страной. Здесь мы введём жёсткие условия», — цитирует ТАСС Байдена.

Он добавил, что среди таких условий — готовность талибов обеспечивать эвакуацию из Афганистана и соблюдать права женщин.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не исключил, что британские власти могут взаимодействовать с талибами для поиска выхода из кризиса в Афганистане.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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