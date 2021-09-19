Ле Дриан принял отозванных из США и Австралии французских послов

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Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан принял отозванных из США и Австралии французских послов, чтобы обсудить с ними последствия кризиса в отношениях с партнёрами.
Ле Дриан принял отозванных из США и Австралии французских послов
  • Reuters

«Министр европейских и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан сегодня принял послов Франции в Соединённых Штатах и ​​Австралии после их отзыва для консультаций, чтобы обсудить с ними стратегические последствия нынешнего кризиса и выводы, которые следует из них сделать», — сообщили во французском МИД.

17 сентября Франция отозвала в Париж для консультаций своих послов в США и Австралии из-за создания альянса AUKUS.

Это произошло после того, как Австралия заявила о разрыве соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group. В рамках альянса планируется создание атомных подводных лодок для австралийского ВМФ.

Ле Дриан назвал решение о разрыве контракта ударом в спину. Он отметил, что отзыв посла Франции в США является «серьёзным политическим актом», который показывает силу кризиса между двумя странами.

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