«Эта ссора не останется незамеченной»: к чему может привести решение Австралии отказаться от французских субмарин

Франция отозвала своих послов в Вашингтоне и Канберре для консультаций на фоне образования нового стратегического партнёрства AUKUS, в которое вошли США, Великобритания и Австралия. В день объявления о создании альянса премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил, что страна отказывается от крупного контракта с Францией на поставку 12 неатомных подлодок в пользу соглашения с Соединёнными Штатами, которые передадут Канберре технологии для строительства АПЛ. Глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан назвал это решение «ударом в спину». Эксперты отмечают, что США, стремясь укрепиться в Азиатско-Тихоокеанском регионе, пошли на конфликт с Парижем и тем самым значительно подорвали доверие европейского союзника. Политологи допускают, что сложившаяся ситуация может негативно сказаться и на американо-европейских отношениях в целом.

Франция приняла решение отозвать своих послов в Вашингтоне и Канберре для проведения консультаций на фоне создания нового стратегического партнёрства в области безопасности AUKUS, в состав которого вошли США, Великобритания и Австралия. Также это обусловлено потерей крупного контракта на поставку подводных лодок Австралии, спровоцированного действиями американской администрации.

По словам главы французского МИД Жана-Ива Ле Дриана, дипломаты отозваны по указанию президента страны, а решение обусловлено «исключительной серьёзностью» заявлений, прозвучавших в последние дни из Австралии и Соединённых Штатов.

Также Париж отказался от участия в торжествах по случаю 240-летия Чесапикского сражения — решающей морской баталии в Войне за независимость США, в которой французская эскадра вступила в бой с флотом Британской империи на стороне недавно созданных Соединённых Штатов.

По данным СМИ, мероприятия должны были пройти в посольстве Пятой республики в Вашингтоне, а также на борту французского фрегата в Балтиморе. Однако высокопоставленный представитель ВМС Франции, который должен был представлять Париж на мероприятиях вместе с дипломатами, досрочно вернулся на родину.

Французское диппредствительство опубликовало совместное заявление министра иностранных дел и главы Минобороны Флоранс Парли, в котором подчёркивалось, что решение Вашингтона исключить Париж из стратегического партнёрства с Австралией демонстрирует отсутствие последовательности и вызывает сожаление.

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки, комментируя ситуацию, ушла от прямого ответа на вопрос журналистов с просьбой прокомментировать действия Франции. Она также заверила, что Париж был поставлен в известность о создании AUKUS до официального объявления об этом.

«В центре внимания президента (Байдена. — RT) — поддержание и продолжение наших тесных отношений с лидерами Франции, Великобритании, Австралии, а также достижение наших глобальных целей, которые включают обеспечение безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе. Именно на этом он сосредоточен, и мы будем продолжать работать над продуктивным и конструктивным партнёрством с Францией», — цитирует её ТАСС.

Позднее в Белом доме отметили, что понимают позицию Парижа в связи с отзывом посла и намерены работать над урегулированием возникших разногласий.

Посольство Франции в США

© Carol M. Highsmith / Library of Congress

«Удар в спину»

15 сентября президент США Джо Байден, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и глава кабмина Австралии Скотт Моррисон объявили о создании альянса AUKUS (получившего название по первым буквам в названиях этих стран на английском языке).

При этом Моррисон заявил, что Австралия отказывается от контракта с французской Naval Group на поставку 12 подлодок. Это соглашение должно было стать самым дорогим в истории австралийского Военно-морского флота, а французские СМИ называли его «контрактом века».

Премьер пояснил, что когда Австралия заключала контракт в 2016 году, у Канберры не было возможности строить и эксплуатировать атомные подлодки. Однако по мере изменения ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе наличие АПЛ стало стратегической необходимостью, и было принято решение отказаться от приобретения французских неатомных подлодок класса Attack.

По словам Моррисона, атомные подлодки для австралийского ВМФ будут построены в рамках партнёрства с США, которые передадут Канберре соответствующие технологии. При этом премьер-министр заявил, что Австралия не стремится к обладанию ядерным оружием, и новые подлодки не будут им оснащены.

Такое решение вызвало крайне негативную реакцию французской стороны. Ле Дриан назвал разрыв контракта подрывающим доверие шагом, добавив, что у Парижа есть вопросы и к поведению США.

«Эта история не окончена, у нас есть контракты, и австралийцы должны пояснить, как они собираются из них выходить. В сделанных заявлениях нет ясности. Франция намерена проявить большую твёрдость в этом вопросе», — подчёркивал Ле Дриан.

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Напомним, в 2016 году, когда был заключён контракт, политик возглавлял министерство обороны Франции. Сейчас же он отметил, что подобные непредсказуемые односторонние действия по разрыву существующих договорённостей напоминают шаги администрации Дональда Трампа.

Глава МИД Франции заявил, что «разгневан» сложившейся ситуацией: «Союзники себя так не ведут. Это фактически удар в спину. Мы построили с австралийцами отношения доверия, и оно предано».

Реакцию министра прокомментировали в России. Официальный представитель МИД Мария Захарова выразила удивление словами Ле Дриана и напомнила, что несколько лет назад Москва оказалась в аналогичной ситуации из-за действий Парижа.

«Откуда гнев и горечь? Разрыв контрактов для Франции, вроде бы, дело привычное. В 2015 году Париж отменил сделку с Россией по двум авианосцам «Мистраль». Или плохи только те ножи, которые ты чувствуешь в своей спине?», — написала дипломат в Telegram.

Критике из-за произошедшего подвергся и президент Эммануэль Макрон — французские политики сочли, что он не смог добиться должного уважения к Парижу со стороны Вашингтона.

«Крупнейший французский военный контракт, заключённый с Австралией, только что был аннулирован. Франция больше не пользуется уважением своих союзников», — заявил кандидат в президенты страны Ксавье Бертран.

В свою очередь, депутат от партии «Республиканцы» Эрик Чиотти отметил, что расторжение соглашения идёт «на пользу Соединённым Штатам» и представляет собой «предосудительную наивность по отношению к Джо Байдену» со стороны правительства, а также символизирует потерю Францией влияния в период президентства Макрона.

Лидер партии «Непокорённая Франция» Жан-Люк Меланшон и вовсе выразил мнение, что Париж должен «перестать питать иллюзии, отказаться от подчинения и выйти из НАТО». Он вместе с рядом других парламентариев выступил с обращением, в котором говорится, что данная ситуация ставит под вопрос связи Пятой республики с англосаксонскими союзниками.

«Срыв сделки по субмаринам из-за Вашингтона — это ещё одно событие, которое должно привести к точной оценке отношений между Францией и её историческим союзником», — цитирует заявление РИА Новости.

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Опрошенные RT эксперты считают, что влияние США на денонсирование крупного военного контракта с Францией неминуемо вызовет резонанс в ЕС.

«Французы начали осознавать, что США никогда до конца не играют честно, они всегда могут поменять правила игры, и это означает, что принцип международного доверия уже довольно сильно подорван. Эта ссора не останется незамеченной, и после президентских выборов во Франции она повлияет на формирование дальнейшего политического курса Парижа в отношении американской стороны», — подчеркнул член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков.

Он допустил, что нежелание Вашингтона считаться со своими союзниками и их интересами может привести к активизации центробежных процессов в НАТО.

«Сейчас крупнейшие европейские концерны всё чаще начинают говорить о том, что они умеют производить оружие, и страны ЕС самостоятельно могут обеспечить собственную безопасность. Сегодня большинство европейцев осознаёт, что блок НАТО — это всего лишь бизнес-модель, которая позволяет перекладывать деньги из одного кармана в другой», — пояснил политолог.

Стратегический баланс

Сложившаяся ситуация вызвала негативную реакцию не только во Франции, но и в Китае. Так, официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что решение США и Великобритании передать Австралии технологии для строительства атомных подводных лодок является «крайне безответственным».

Китайский дипломат отметил, что такой шаг подрывает стабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе, усиливает гонку вооружений и наносит ущерб глобальным усилиям по нераспространению ядерного оружия. По словам Чжао Лицзяня, у стран региона есть все основания сомневаться в том, что Австралия будет придерживаться своих обязательств по нераспространению ядерного оружия.

«Китай будет уделять пристальное внимание развитию ситуации», — сказал представитель МИД КНР и добавил, что некоторым странам стоит «отказаться от мышления времён холодной войны и игр с нулевой суммой».

При этом в администрации Байдена утверждают, что новое партнёрство «не направлено против каких-либо стран» — об этом, в частности, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Оно однозначно не имеет целью кого-то сдерживать. Оно нацелено, как и все наши усилия в сфере безопасности, на поддержание миропорядка, основанного на правилах, в который Австралия и США твёрдо верят и который будут защищать. Вот о чём идёт речь», — сказал дипломат.

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин во время визита в Австралию

© AP Photo / Andrew Harnik

В свою очередь, глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что передача Канберре технологий для строительства АПЛ — это шаг по укреплению сотрудничества.

«Цель партнёрства — содействовать укреплению нашего трёхстороннего сотрудничества и возможностей во всех сферах. Первый шаг состоит в том, чтобы помочь Австралии обзавестись атомным подводным флотом, и в дальнейшем мы будем работать над выполнением этой задачи», — заявил глава оборонного ведомства.

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Комментируя ситуацию, бывший вице-президент ОБСЕ Вилли Виммер беседе с RT отметил, что формирование AUKUS «ясно даёт понять, что даже в глобальном англосаксонском альянсе произошёл раскол». Виммер считает, что об этом в том числе говорит отсутствие в новом партнёрстве Канады и Новой Зеландии.

«Как нам известно, Новая Зеландия и Канада входят в альянс «Пять глаз», который был важной частью американской, англосаксонской политики со времён окончания Второй мировой войны, но даже это сейчас терпит крах», — сказал Виммер.

Сергей Судаков полагает, что, несмотря на заверения официальных лиц США в обратном, новое стратегическое партнёрство США, Британии и Австралии направлено на сдерживание Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«АТР является приоритетным для США, и теперь они пытаются укрепить свои позиции в Южно-Китайском море при помощи Австралии. Этот новый союз был создан для устрашения Китая», — уверен эксперт.

Руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк, комментируя создание AUKUS с одновременным разрывом оборонного контракта с Парижем отметил, что всё это может серьёзно осложнить американо-французские отношения.

«До сих пор США предпринимали нерыночные методы конкурентной борьбы в сфере торговли оружием против своих геополитических противников, прежде всего против России, и ни разу — против своего союзника по НАТО. Несомненно, подобный шаг будет серьёзным ударом по американо-французским отношениям. Учитывая влияние Франции в ЕС, можно ожидать, что это скажется и на американо-европейских отношениях», — говорит аналитик.

По его словам, пока преждевременно рассуждать о шагах со стороны Франции, но на степени доверия к Вашингтону эта ситуация однозначно скажется.

«Сейчас трудно говорить о том, до какой степени Париж дойдёт в своих ответных мерах на такие действия со стороны США, но можно ожидать, что будет довольно серьёзное дистанцирование в решении ряда практических вопросов по различным аспектам американо-французских отношений», — полагает Батюк.