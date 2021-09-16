В Белом доме заявили, что Францию проинформировали о партнёрстве AUKUS

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Францию заранее проинформировали о создании нового партнёрства США, Великобритании и Австралии (AUKUS).

«Мы тесно взаимодействуем и взаимодействовали перед этим объявлением с представителями руководства во Франции... Они заранее знали об объявлении», — заявила она на брифинге.

Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал ударом в спину решение Австралии разорвать контракт по подлодкам с французской компанией Naval Group.

В свою очередь, французское посольство заявило, что США не уведомили Францию о намерении заключить с Австралией соглашение о передаче технологий создания атомных подводных лодок, после которого Канберра разорвала контракт с Парижем о поставке французских субмарин.