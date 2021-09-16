Посольство Франции: американцы не уведомили Париж о планах по созданию AUKUS

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США не уведомили Францию о намерении заключить с Австралией соглашение на передачу технологий создания атомных подводных лодок, после которого Канберра разорвала контракт с Парижем о поставке французских субмарин.
Посольство Франции: американцы не уведомили Париж о планах по созданию AUKUS
  • Reuters

Об этом заявили в посольстве Франции в США.

«Нас не проинформировали об этом проекте до появления первых публикаций в СМИ США и Австралии, которые, в свою очередь, появились за несколько часов до официального заявления Джо Байдена», — сказал пресс-секретарь ведомства Паскаль Конфавре AFP.

Ранее Австралия заявила о разрыве соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group.

Это произошло после того, как Великобритания, США и Австралия объявили о создании нового партнёрства AUKUS в сфере безопасности, сосредоточенного в Индо-Тихоокеанском регионе.

В рамках альянса планируется создание атомных подводных лодок для австралийского ВМФ. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал решение о разрыве контракта ударом в спину.

После этого Евросоюз заявил, что не был проинформирован о создании альянса США, Великобритании и Австралии.

Британский премьер-министр Борис Джонсон заверил, что AUKUS не направлен против других стран.

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