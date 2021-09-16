Захарова прокомментировала реакцию Парижа на AUKUS и напомнила о контрактах по «Мистралям»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя реакцию Франции на решение Австралии разорвать с ней контракт по строительству подводных лодок, напомнила, как Париж отменил сделку с Москвой по авианосцам «Мистраль».

«Откуда гнев и горечь? Разрыв контрактов для Франции вроде бы дело привычное. В 2015 году Париж отменил сделку с Россией по двум авианосцам «Мистраль». Или плохи только те ножи, которые ты чувствуешь в своей спине?» — написала дипломат в Telegram.

Ранее Австралия заявила о разрыве соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group.

Это произошло после того, как Британия, США и Австралия объявили о создании нового партнёрства AUKUS в сфере безопасности, сосредоточенного в Индо-Тихоокеанском регионе.

В рамках альянса планируется создание атомных подводных лодок для австралийского ВМФ. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал решение о разрыве контракта ударом в спину.

В 2011 году между DCNS/STX и «Рособоронэкспортом» был заключён контракт на поставку двух вертолётоносцев типа «Мистраль» стоимостью €1,2 млрд.

Первый корабль Франция должна была передать в ноябре 2014 года, однако из-за событий на Украине и введения санкций против России французский президент Франсуа Олланд решил приостановить действие контракта.