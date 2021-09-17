NYT: во Франции отменили юбилей морской битвы в США
Как сообщает ТАСС, такое решение было принято как протест против потери контракта на поставку атомных подлодок Австралии, которая заключила альтернативную сделку с американской стороной.
Торжество должно было состояться в пятницу, 17 сентября, в посольстве Франции в Вашингтоне, а также на борту французского фрегата в Балтиморе.
Но высокопоставленный офицер Военно-морских сил Франции, прибывший в Вашингтон для участия в мероприятии, сообщил о своём досрочном возвращении в Париж.
16 сентября США, Великобритания и Австралия договорились о партнёрстве в области обороны и безопасности — AUKUS.
Министр обороны США Ллойд Остин прокомментировал планы по военному сотрудничеству с Австралией.
В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала реакцию Парижа на AUKUS и напомнила о контрактах по «Мистралям».