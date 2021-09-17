NYT: во Франции отменили юбилей морской битвы в США

Посольство Франции в США отменило торжественные мероприятия в честь 250-летней годовщины Чесапикского сражения времён Войны за независимость Соединённых Штатов, в котором французский флот одержал победу над британским. Об этом информирует издание The New York Times.

Как сообщает ТАСС, такое решение было принято как протест против потери контракта на поставку атомных подлодок Австралии, которая заключила альтернативную сделку с американской стороной.

Торжество должно было состояться в пятницу, 17 сентября, в посольстве Франции в Вашингтоне, а также на борту французского фрегата в Балтиморе.

Но высокопоставленный офицер Военно-морских сил Франции, прибывший в Вашингтон для участия в мероприятии, сообщил о своём досрочном возвращении в Париж.

16 сентября США, Великобритания и Австралия договорились о партнёрстве в области обороны и безопасности — AUKUS.

Министр обороны США Ллойд Остин прокомментировал планы по военному сотрудничеству с Австралией.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала реакцию Парижа на AUKUS и напомнила о контрактах по «Мистралям».