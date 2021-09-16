Глава Пентагона прокомментировал планы по военному сотрудничеству с Австралией
- Reuters
Об этом он сказал в ходе пресс-конференции.
«Атомные подлодки существенно увеличат как оборонительный потенциал ВМС Австралии, так и радиус их действия», — цитирует его Интерфакс.
Глава Пентагона добавил, что эти подлодки позволят «усилить сдерживающий фактор в регионе».
16 сентября США, Великобритания и Австралия договорились о партнёрстве в области обороны и безопасности.
После этого в МИД России заявили, что сообщение о том, что Австралия, США и Великобритания планируют осуществить крупный трёхсторонний проект, требует внимательного присмотра со стороны МАГАТЭ.