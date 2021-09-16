В МИД России прокомментировали новый альянс Австралии, Британии и США

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Сообщение о том, что Австралия, США и Великобритания планируют осуществить крупный трёхсторонний проект в чрезвычайно чувствительной сфере, требует самого тщательного осмысления и дополнительной информации.
В МИД России прокомментировали новый альянс Австралии, Британии и США
  • © РИА Новости / Алексей Куденко

Об этом заявила российская делегация на сентябрьской сессии Совета управляющих МАГАТЭ в Вене. Текст заявления размещён на сайте МИД России.

«Подобные чувствительные проекты требуют самого плотного и внимательного присмотра со стороны МАГАТЭ. Необходимо, чтобы при любых обстоятельствах здесь были тщательно соблюдены все основные уставные права и задачи МАГАТЭ и обеспечено неукоснительное соблюдение Соглашения о гарантиях между Австралией и Агентством в связи с ДНЯО», — говорится в материале.

Ранее стало известно, что США, Великобритания и Австралия договорились о партнёрстве в области обороны и безопасности.

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