В ближайшие дни Макрон и Байден обсудят вопрос о подлодках
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Об этом заявил представитель французского правительства Габриэль Атталь в эфире телеканала BFM.
Отмечается, что Байден предложил Макрону обсудить ситуацию.
Разговор пройдёт в ближайшие дни.
Ранее госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон в эфире France 24 заявил, что Австралия своим разрывом контракта по подлодкам с Францией «подорвала доверие Европы».
До этого Австралия заявила о разрыве соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group.