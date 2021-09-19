В ближайшие дни Макрон и Байден обсудят вопрос о подлодках

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Президент Франции Эммануэль Макрон и его американский коллега Джо Байден обсудят проблемы, которые были вызваны отказом Австралии от закупки французских подлодок, так как австралийской стороне США предоставили доступ к технологиям создания атомных подводных лодок.
В ближайшие дни Макрон и Байден обсудят вопрос о подлодках
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Об этом заявил представитель французского правительства Габриэль Атталь в эфире телеканала BFM.

Отмечается, что Байден предложил Макрону обсудить ситуацию.

Разговор пройдёт в ближайшие дни.

Ранее госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон в эфире France 24 заявил, что Австралия своим разрывом контракта по подлодкам с Францией «подорвала доверие Европы».

До этого Австралия заявила о разрыве соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group.

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