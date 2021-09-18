В МИД Франции заявили о подрыве Австралией доверия Европы

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Госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон в эфире France 24 заявил, что Австралия своим разрывом контракта по подлодкам с Францией «подорвала доверие Европы».
В МИД Франции заявили о подрыве Австралией доверия Европы
  • Reuters

Он отметил, что «не знает, как теперь доверять австралийским партнёрам».

«И это был не шаг против Франции, это подрыв доверия Европы», — сказал Бон.

Ранее Австралия заявила о разрыве соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group.

Это произошло после того, как Великобритания, США и Австралия объявили о создании нового партнёрства в сфере безопасности AUKUS, в рамках которого планируется создание атомных подводных лодок для австралийского ВМФ. 

Позже глава МИД Франции заявил, что Париж отзывает своих послов в США и Австралии для консультаций из-за создания альянса AUKUS.

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