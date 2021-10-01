Рябков назвал планы AUKUS по атомным подлодкам вызовом для режима нераспространения
- РИА Новости
«Это большой вызов для международного режима нераспространения ядерного оружия», — цитирует Рябкова ТАСС.
Он напомнил, что в рамках AUKUS Австралия получит от союзников технологии строительства атомных подлодок.
16 сентября Великобритания, США и Австралия объявили о создании нового партнёрства AUKUS в сфере безопасности, сосредоточенного в Индо-Тихоокеанском регионе. В рамках альянса планируется создание атомных подводных лодок для австралийского ВМФ.
Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что союз AUKUS усилит напряжённость и подтолкнёт ряд государств к приобретению атомных подводных лодок.