Рябков назвал планы AUKUS по атомным подлодкам вызовом для режима нераспространения

Заместитель МИД России Сергей Рябков считает, что соглашение Австралии, Великобритании и США в рамках AUKUS является вызовом для режима нераспространения ядерного оружия.

«Это большой вызов для международного режима нераспространения ядерного оружия», — цитирует Рябкова ТАСС.

Он напомнил, что в рамках AUKUS Австралия получит от союзников технологии строительства атомных подлодок.

16 сентября Великобритания, США и Австралия объявили о создании нового партнёрства AUKUS в сфере безопасности, сосредоточенного в Индо-Тихоокеанском регионе. В рамках альянса планируется создание атомных подводных лодок для австралийского ВМФ.

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что союз AUKUS усилит напряжённость и подтолкнёт ряд государств к приобретению атомных подводных лодок.