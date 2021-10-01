Рябков назвал планы AUKUS по атомным подлодкам вызовом для режима нераспространения

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Заместитель МИД России Сергей Рябков считает, что соглашение Австралии, Великобритании и США в рамках AUKUS является вызовом для режима нераспространения ядерного оружия.
Рябков назвал планы AUKUS по атомным подлодкам вызовом для режима нераспространения
  • РИА Новости

«Это большой вызов для международного режима нераспространения ядерного оружия», — цитирует Рябкова ТАСС.

Он напомнил, что в рамках AUKUS Австралия получит от союзников технологии строительства атомных подлодок.

16 сентября Великобритания, США и Австралия объявили о создании нового партнёрства AUKUS в сфере безопасности, сосредоточенного в Индо-Тихоокеанском регионе. В рамках альянса планируется создание атомных подводных лодок для австралийского ВМФ.

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что союз AUKUS усилит напряжённость и подтолкнёт ряд государств к приобретению атомных подводных лодок.

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