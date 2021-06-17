«Продемонстрировано желание искать пути к сближению позиций»: что обсуждали Путин и Байден на переговорах в Женеве

В Женеве на вилле La Grange состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Оба лидера положительно охарактеризовали прошедшую встречу. Владимир Путин, отвечая после саммита на вопросы журналистов, отметил, что на переговорах «с обеих сторон было продемонстрировано желание понять друг друга и искать пути к сближению позиций». Он также рассказал о достижении договорённостей по ряду вопросов, таких как возвращение на места службы послов двух стран, а также проведение консультаций по вопросам стратегической стабильности и кибербезопасности. В свою очередь, Байден отметил, что Москва и Вашингтон должны иметь возможность сотрудничать там, где это отвечает общим интересам.

В Женеве в среду, 16 июня, состоялась встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Переговоры вместе с перерывом продлились около 3,5 часа.

Предыдущий саммит Москвы и Вашингтона на уровне глав государств прошёл летом 2018 года в Хельсинки.

Перед началом переговоров Владимир Путин отметил, что в отношениях между Россией и США есть много вопросов, и выразил надежду на то, что текущий саммит будет продуктивным.

«Господин президент, хочу поблагодарить вас за вашу инициативу нынешней встречи. В российско-американских отношениях накопилось много вопросов», — отметил российский лидер.

В свою очередь, Джо Байден заявил, что рассчитывает обсудить с Путиным сферы потенциального сотрудничества, а также имеющиеся разногласия в отношениях между странами.

Встреча лидеров состояла из трёх частей: вначале Путин и Байден беседовали в узком кругу, затем с перерывом состоялись переговоры в расширенном составе. После главы государств провели каждый свою пресс-конференцию.

«В принципиальном ключе»

Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов, отметил, что встреча проходила «в принципиальном ключе», и подчеркнул, что на ней «не было никакой враждебности». Состоявшийся разговор российский лидер назвал конструктивным.

«...По многим позициям наши оценки расходятся, но, на мой взгляд, всё-таки с обеих сторон было продемонстрировано желание понять друг друга и искать пути к сближению позиций», — заметил президент.

В ходе встречи, как отметил Путин, были затронуты такие темы, как стратегическая стабильность, кибербезопасность, региональные конфликты, торговые отношения и сотрудничество в Арктике.

В частности, Путин сообщил, что на переговорах была достигнута договорённость о возвращении ранее отозванных для консультаций послов на их места службы в Москве и Вашингтоне. «Этот вопрос решён», — сказал он.

Ещё одной договорённостью стало начало консультаций МИД РФ и Госдепа США по дипломатическому взаимодействию. Путин заметил, что «завалов накопилось очень много», однако обе стороны настроены на поиск решения.

Тему кибербезопасности российский лидер назвал чрезвычайно важной, добавив, что было решено начать консультации на этот счёт. Путин отметил, что, по данным американских источников, наибольшее количество кибератак в мире осуществляется из киберпространства США, далее, по его словам, следует Канада, затем две латиноамериканские страны, потом Великобритания.

«России в этом списке стран, с территории, с киберпространства которых осуществляется наибольшее количество кибератак разного рода, не значится, как вы видите», — обратил внимание президент.

AFP

© Mikhail METZEL

Помимо этого, Путин отметил, что за 2020 год Москва получила из США десять запросов по поводу кибератак на объекты Соединённых Штатов, совершённых, по мнению Вашингтона, из киберпространства России. Два таких запроса были получены в текущем году, и на все эти запросы Москвой были даны исчерпывающие ответы.

«В свою очередь, Россия направила в прошлом году в соответствующую структуру США 45 таких запросов, а в первом полугодии этого года — 35. Ни одного ответа мы до сих пор не получили. Это говорит о том, что нам есть над чем работать», — подчеркнул Путин.

Минские соглашения, Навальный и риторика Байдена

В ходе встречи был также затронут вопрос ситуации на Украине, но, как отметил Путин, он не обсуждался подробно.

«Но насколько я понял президента Байдена, он согласен с тем, что в основе урегулирования на юго-востоке Украины должны лежать Минские соглашения», — сказал российский лидер.

При этом он отметил, что способствовать реализации этих соглашений — единственное обязательство России по поводу Украины.

«Если украинская сторона готова к этому, мы пойдём по этому пути, без всякого сомнения», — заявил президент.

Вместе с тем Путин обратил внимание, что предложения Киева вернуть Вооружённые силы Украины к местам своей постоянной дислокации, закрыть часть границы между Россией и Украиной и провести выборы через три месяца после этих двух шагов полностью противоречат Минским соглашениям.

«Не надо быть никаким юристом, не надо иметь специального образования, чтобы понять, что это ничего общего не имеет с Минскими соглашениями. Это полностью Минским соглашениям противоречит. Поэтому какие же здесь дополнительные обязательства может взять на себя Россия? Я думаю, что ответ понятен», — сказал он.

На пресс-конференции президенту также задали вопрос о высказывании, которое Джо Байден допустил в адрес российского лидера в марте в ходе интервью ABC News. Напомним, тогда президент США утвердительно ответил на вопрос журналиста, считает ли он Путина «убийцей».

Как сообщил Путин, после этого Байден позвонил ему и объяснился.

«Меня эти объяснения устроили. Он предложил нам встретиться — это же его инициатива. Мы встретились, и, повторяю, разговор был весьма конструктивный. Я лишний раз убедился в том, что президент Байден — человек очень опытный, это совершенно очевидно. Мы с ним с глазу на глаз разговаривали почти два часа. Не со всеми лидерами так подробно идёт разговор с глазу на глаз», — подчеркнул Путин.

Помимо этого, российский лидер ответил на вопрос о ситуации с задержанием Алексея Навального. Путин пояснил, что Навальный был обязан отмечаться как лицо, дважды осуждённое к условной мере наказания, но сознательно проигнорировал требование закона.

Когда блогер выехал за границу на лечение, органы власти не требовали его на регистрацию, напомнил президент. Однако когда он вышел из больницы и начал размещать видеосюжеты в интернете, такое требование возникло.

«Он не явился, проигнорировал требование закона — его объявили в розыск. Зная об этом, он приехал. Я исхожу из того, что он сознательно шёл на то, чтобы быть задержанным. Он сделал то, чего он хотел. Поэтому о чём здесь можно говорить?» — пояснил Владимир Путин.

В то же время президент, говоря об оппозиции, заявил, что США в 2017 году объявили Россию своим врагом и противником, когда в американское законодательство были внесены положения о том, что США должны поддерживать порядок демократического управления в России и поддерживать политические организации.

«Теперь давайте зададимся вопросом: если Россия — враг, то какие организации будет поддерживать Америка в России? Я думаю, что не те, которые укрепляют Российскую Федерацию, а те, которые её сдерживают, а это цель Соединённых Штатов, заявленная публично», — подчеркнул Путин.

Подобные организации, отметил он, способствуют реализации политики Соединённых Штатов на российском направлении.

«Как мы должны к этому относиться? Я думаю, что понятно: мы должны относиться к этому с настороженностью. Но действовать будем исключительно в рамках российского закона», — заключил президент.

Диалог по стратегической стабильности

Ещё одним из итогов переговоров стало совместное заявление лидеров России и США по стратегической стабильности. В заявлении, в частности, отмечается, что даже в периоды напряжённости Москва и Вашингтон способны добиться прогресса в реализации совместных целей по обеспечению предсказуемости в стратегической сфере, снижению рисков вооружённых конфликтов и угрозы ядерной войны.

«Недавнее продление договора о СНВ является свидетельством нашей приверженности контролю над ядерными вооружениями. Сегодня мы подтверждаем приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана», — приводит текст заявления пресс-служба Кремля.

В документе подчёркивается, что для достижения этих целей Россия и США в ближайшее время запустят комплексный двусторонний диалог по стратегической стабильности, который станет основой будущего контроля над вооружениями и мер по снижению рисков.

В ходе пресс-конференции Владимир Путин подчеркнул, что на России и США, как на двух крупнейших ядерных державах, лежит особая ответственность за стратегическую стабильность в мире.

«Мы эту ответственность осознаём. Думаю, для всех очевидным является тот факт, что президент Байден принял ответственное и, на наш взгляд, абсолютно своевременное решение о продлении договора СНВ-3 на пять лет, это значит — до 2024 года», — отметил Путин.

Президент добавил, что в ходе переговоров была достигнута договорённость о начале консультации на межведомственном уровне под эгидой Госдепа США и Министерства иностранных дел России по данному вопросу.

«Нет замены диалогу между лидерами лицом к лицу»

В свою очередь, президент США Джо Байден, выступая перед журналистами, заявил, что тон встречи был позитивным, а сама она состоялась потому, что «нет замены диалогу между лидерами лицом к лицу».

«Мы с президентом Путиным несём уникальную ответственность за то, чтобы выстраивать отношения между двумя сильными и гордыми странами. И эти отношения должны быть стабильными и предсказуемыми», — заявил Байден.

По его словам, повестка США не направлена против России. Байден также рассказал, что в ходе переговоров обсуждались вопросы стратегической стабильности и кибербезопасности, права человека, ситуация на Украине и в Белоруссии, а также Афганистан, Иран и Сирия.

«Я сказал президенту Путину, что нам нужны базовые правила игры... Мы должны иметь возможность сотрудничать там, где это отвечает нашим общим интересам», — сказал американский лидер.