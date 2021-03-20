«Многие выражали несогласие»: посол России рассказал об извинениях американцев за заявления Вашингтона в адрес Москвы

В посольство России в США приходят письма от американцев с извинениями за заявления Вашингтона в адрес Москвы, заявил глава дипмиссии Анатолий Антонов. Ранее президент Соединённых Штатов Джо Байден в ходе интервью утвердительно ответил на вопрос, считает ли он Владимира Путина «убийцей». Антонов также отметил, что авторы многих писем выражали несогласие с высказываниями руководителей страны.

Посольство России в Вашингтоне получило письма от американских граждан с извинениями за заявления властей США в адрес Москвы. Об этом сообщил российский посол Анатолий Антонов.

Дипломат выразил признательность гражданам Соединённых Штатов, направившим письма «в поддержку развития дружественных отношений» между государствами.

«Многие выражали несогласие и приносили извинения за необдуманные заявления, озвученные в последнее время из Вашингтона в адрес Российской Федерации», — говорится в заявлении Антонова на странице диппредставительства в Facebook.

Посол отметил, что был глубоко тронут неравнодушной позицией простых американцев, которые понимают необходимость выстраивать диалог между Москвой и Вашингтоном на основе взаимного уважения и равноправия.

«Такой подход граждан США свидетельствует о том, что потенциал для нормализации связей между российским и американским народами сохранился. Выражаю надежду на то, что администрация прислушается к голосу избирателей и прекратит курс на дальнейшее обрушение и без того избыточно конфронтационных отношений», — заявил посол.

Посол РФ в США Анатолий Антонов

РИА Новости

© Алексей Агарышев

Напомним, что 17 марта президент США Джо Байден спровоцировал политико-дипломатический скандал, когда в ходе интервью ABC News утвердительно ответил на вопрос журналиста, считает ли он Путина «убийцей». Помимо этого, американский лидер заявил, что Путин «поплатится» за якобы имевшую место «кампанию влияния» на президентские выборы в США 2020 года. При этом Байден не уточнил, какие именно шаги собирается предпринять.

После заявления Байдена официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов был приглашён в Москву для консультации и анализа российско-американских отношений. При этом Захарова подчеркнула, что Россия заинтересована в «выправлении» отношений между странами, которые пребывают в тяжёлом состоянии и, по сути, зашли в тупик по вине Вашингтона.

«Мы заинтересованы в том, чтобы не допустить их необратимой деградации, если американцы осознают связанные с этим риски», — отметила представитель внешнеполитического ведомства.

На слова Байдена отреагировали и в посольстве России, отметив, что непродуманные заявления американских руководителей ставят под угрозу обрушения и «без того избыточно конфронтационные отношения».

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обратил внимание на то, что высказывание американского лидера свидетельствует о его нежелании налаживать отношения Россией.

«Дальше будем исходить именно из этого», — заключил Песков.

Представитель Кремля также охарактеризовал текущие двусторонние отношения как «очень плохие» и напомнил, что вопрос о том, как выправить это положение, следует задавать не Москве.

Вместе с тем сам Владимир Путин, комментируя высказывания американского президента, пожелал ему здоровья и высказал мнение, что многие люди склонны переносить собственные качества на других.

«В детстве мы во дворе, когда спорили друг с другом, говорили так: «Кто как обзывается, тот так и называется». И это неслучайно, это не просто детская поговорочка и шутка. Смысл очень глубокий в этом психологический: мы всегда в другом человеке видим свои собственные качества и думаем, что он такой же, как и мы, и, из этого исходя, оцениваем его действия и даём оценку вообще», — пояснил президент.

Говоря об отношениях между Москвой и Вашингтоном, Путин подчеркнул, что Россия будет развивать отношения с США, но в тех областях, в которых она сама заинтересована, и на тех условиях, которые считает для себя выгодными.

«И им придётся с этим считаться. Несмотря на все попытки остановить наше развитие, несмотря на санкции, оскорбления, им придётся с этим считаться», — заключил Путин.

Российский лидер также предложил Джо Байдену провести переговоры в прямом эфире в открытой дискуссии 19 или 22 марта, отметив, что это было бы интересно для народов России и США, а также для многих других стран.

Дмитрий Песков позже уточнил, что до получения ответа из Вашингтона нельзя говорить о конкретных форматах общения двух лидеров. Он также обратил внимание на то, что президенты могли бы обсудить проблематику двусторонних отношений, а также вопросы, связанные с «постоянными безосновательными обвинениями России во всём, в чём только можно».

При этом в США не смогли дать чёткий ответ на предложение российского президента. Сначала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что 19 марта Байден будет «очень занят» в Джорджии, а также отметила, что президент США уже общался с Путиным, в то время как есть мировые лидеры, с которыми глава Белого дома ещё не проводил переговоры.

Позже Джо Байден перед вылетом в Атланту завил, что пообщается с Владимиром Путиным «в какой-то момент», но не смог уточнить конкретные сроки.