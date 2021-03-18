«Желаю ему здоровья. Без иронии и без шуток»: Путин отреагировал на слова Байдена в свой адрес

Президент России Владимир Путин пожелал здоровья своему американскому коллеге Джо Байдену, комментируя его утвердительный ответ на вопрос журналиста, считает ли он российского лидера «убийцей». Путин констатировал, что люди зачастую перекладывают на других свои качества и своё видение мира, а затем, отталкиваясь от этого, оценивают их действия. Президент добавил, что поведение истеблишмента США во многом обусловлено тем, в какой среде «складывалось его сознание». Он пояснил, что после длительных периодов истребления индейских племён и рабовладения американские правящие круги взяли на вооружение аналогичные методы при ведении внутренней и внешней политики. В связи с последними событиями в Москву для консультаций вызван посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов — «с целью проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США».

Президент России Владимир Путин прокомментировал слова своего американского коллеги Джо Байдена, который утвердительно ответил на вопрос журналиста ABC News, считает ли он российского лидера «убийцей». В ходе онлайн-встречи с представителями общественности Крыма и Севастополя глава государства отметил, что люди зачастую склонны транслировать собственные качества на других и затем отталкиваться от этого при оценке их действий.

«Когда мы оцениваем других людей или даже другие государства, другие народы, мы всегда как будто смотримся в зеркало. В детстве мы во дворе, когда спорили друг с другом, говорили так: «Кто как обзывается, тот так и называется». И это неслучайно, это не просто детская поговорочка и шутка. Смысл очень глубокий в этом психологический: мы всегда в другом человеке видим свои собственные качества и думаем, что он такой же, как и мы, и из этого исходя, оцениваем его действия и даём оценку вообще», — заявил президент.

«Что касается заявления моего американского коллеги. Мы действительно, как он сказал, с ним лично знакомы. И что бы я ему ответил? Я бы сказал ему: «Будьте здоровы». Я желаю ему здоровья. Говорю это без иронии и без шуток», — добавил Путин.

По его словам, поведение американского истеблишмента во многом обусловлено тем, в каких условиях «складывалось его сознание». Президент пояснил, что освоение американского континента колонистами было связано с истреблением индейских племён, после чего был продолжительный период рабовладения, и в итоге правящий класс в США взял на вооружение подобные методы при выстраивании как внутренней, так и внешней политики.

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«Освоение европейцами американского континента было связано с истреблением местного населения... с прямым геноцидом индейских племён. Затем последовал очень жёсткий, большой, тяжёлый период рабства, рабовладения, очень жестокий. И всё это идёт по истории, до сегодняшнего дня сопровождает жизнь Соединённых Штатов. Иначе откуда взялось бы движение Black Lives Matter? До сих пор афроамериканцы сталкиваются с несправедливостью и истреблением. Руководствуясь вот такими соображениями, правящий класс США решает и внутриполитические, и внешнеполитические проблемы», — рассказал глава государства.

Он также напомнил, что США остаются единственной страной в мире, которая применила ядерное оружие, сбросив бомбы на Хиросиму и Нагасаки. Причём сделано это было в отношении неядерного государства и без военной на то необходимости: «Это было прямое истребление гражданского населения».

«Почему я об этом говорю? Потому что знаю, что Соединённые Штаты, руководство США в целом настроены иметь с нами определённые отношения, но по тем вопросам, которые представляют интерес для самих США и на их условиях. Хоть они думают, что мы такие же, как они, но мы другие люди, у нас другой генетический и культурно-нравственный код, но мы умеем отстаивать свои собственные интересы. И мы будем с ними работать, но в тех областях, в которых мы сами заинтересованы, и на тех условиях, которые мы считаем выгодными для себя», — подчеркнул президент.

«И им придётся с этим считаться. Несмотря на все попытки остановить наше развитие, несмотря на санкции, оскорбления, им придётся с этим считаться. Ну а мы, имея в виду наши национальные интересы, будем развивать отношения со всеми странами мира, включая и США», — подытожил Путин.

Путин прокомментировал высказывание Байдена в его адрес

Спровоцированный словами Джо Байдена скандал прокомментировали и многие другие российские политики и дипломаты. Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что в истории российско-американских отношений не было подобных заявлений на высшем уровне.

«Я бы не был многословным, реагируя на это. Скажу только, что это очень плохие высказывания президента США. Он однозначно не хочет налаживать отношения с нашей страной. И дальше будем исходить именно из этого», — сказал он в ходе общения с журналистами.

Представитель Кремля также оценил текущие двусторонние отношения как «очень плохие» и констатировал, что вопрос о том, как выправить это положение, — не к Москве.

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В связи с последними событиями в Москву для консультаций был вызван посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов — он вылетит в Россию 20 марта. Как пояснили в МИД, это сделано «с целью проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США».

«Для нас главное — определить, какими могут быть пути выправления пребывающих в тяжёлом состоянии российско-американских связей, заведённых Вашингтоном в последние годы по сути дела в тупик. Мы заинтересованы в том, чтобы не допустить их необратимой деградации, если американцы осознают связанные с этим риски», — пояснила официальный представитель МИД Мария Захарова.

В свою очередь, вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв подчеркнул, что любые ожидания новой политики на российском направлении от администрации 46-го президента США были «списаны этим хамским заявлением в утиль».

«Это водораздел... Подобного рода оценки в принципе не допустимы из уст государственного деятеля такого ранга. Такого рода заявления неприемлемы ни при каких обстоятельствах и неизбежно резко обостряют наши двусторонние отношения», — подчеркнул сенатор.

«Отзыв российского посла из Вашингтона в Москву на консультации — оперативная, адекватная и единственно верная реакция в такой ситуации. Подозреваю, не последняя, если не последует разъяснений и извинений с американской стороны», — добавил Косачёв.

Посольство России в Вашингтоне

AFP

© Mario Tama

Комментируя резонансные заявления президента США, бывший член сената штата Пенсильвания от Республиканской партии Брюс Маркс в эфире RT констатировал, что нападки на Россию — «это то, что может впечатлить электорат демократов». Он выразил мнение, что именно этим отчасти обусловлено поведение Байдена.

«Это прискорбно, потому что Соединённым Штатам и России необходимо сотрудничать по многим вопросам... Президенту Байдену нужно думать, что он делает, думать перед тем, как говорить. Потому что у нас есть отличная возможность попытаться наладить отношения с Россией. И я считаю, что президенту Байдену следует сосредоточиться на этом, вместо того чтобы стараться впечатлить электорат демократов, в очередной раз критикуя Россию», — отметил Маркс.

Эксперт по вопросам геополитики Пьер-Эммануэль Томанн в разговоре с RT заявил, что для одновременного сдерживания Москвы и Пекина в Евразии Вашингтону необходимо «изображать Россию врагом» и оказывать на европейцев давление. Он не исключил, что за этим могут последовать реальные провокации.

«Реакция европейских стран будет иметь большое значение, потому что США хотят, чтобы Европа поддержала их глобальные геополитические цели. Было бы глупо ещё больше усугублять ситуацию, поскольку Европа, как и во время холодной войны, может вновь стать ареной противостояния», — пояснил Томанн.

Независимый журналист Люк Ривет отметил, что слова Байдена в каком-то смысле можно воспринимать как комплимент: «Когда в деловых или политических кругах говорят «этот политик — настоящий убийца», имеется в виду, что он очень эффективен».

При этом, говоря о давлении новой администрации на Россию, собеседник RT выразил мнение, что демократы не заинтересованы в том, чтобы «санкционная война» зашла слишком далеко с экономической точки зрения. Таким образом, полагает Ривет, «скорее всего, мы будем наблюдать только красноречивые жесты и наказания для отдельных лиц».

В свою очередь, активист Либертарианской партии США Уэс Бенедикт также выразил надежду на то, что новые рестрикции окажутся скорее обозначением политической позиции, нежели попыткой нанести России ущерб.

«Американское правительство слишком активно вмешивается в дела других стран, особенно России, предъявляет ей слишком много обвинений. Причём многое из этого связано с нашими внутренними моментами или проблемами, которые мы создали у себя дома», — отметил он.