Косачёв назвал неприемлемыми заявления Байдена о Путине
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«Подобного рода оценки в принципе не допустимы из уст государственного деятеля такого ранга. Такого рода заявления неприемлемы ни при каких обстоятельствах и неизбежно резко обостряют наши двусторонние отношения», — написал Косачёв в Facebook.
По его словам, отзыв российского посла из Вашингтона в Москву на консультации — оперативная, адекватная и единственно верная реакция в такой ситуации.
«Подозреваю, не последняя, если не последует разъяснений и извинений с американской стороны», — добавил Косачёв.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала приглашение посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова в Москву на консультации.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя слова президента США Джо Байдена о главе российского государства Владимире Путине, заявил, что риторика американского политика «находится вне здравого смысла».