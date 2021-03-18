Косачёв назвал неприемлемыми заявления Байдена о Путине

Вице-спикер Совфеда Константин Косачёв прокомментировал заявление президента США Джо Байдена, который утвердительно ответил на провокационный вопрос журналиста, считает ли он президента России Владимира Путина «убийцей».

«Подобного рода оценки в принципе не допустимы из уст государственного деятеля такого ранга. Такого рода заявления неприемлемы ни при каких обстоятельствах и неизбежно резко обостряют наши двусторонние отношения», — написал Косачёв в Facebook.

По его словам, отзыв российского посла из Вашингтона в Москву на консультации — оперативная, адекватная и единственно верная реакция в такой ситуации.

«Подозреваю, не последняя, если не последует разъяснений и извинений с американской стороны», — добавил Косачёв.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала приглашение посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова в Москву на консультации.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя слова президента США Джо Байдена о главе российского государства Владимире Путине, заявил, что риторика американского политика «находится вне здравого смысла».