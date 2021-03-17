Захарова прокомментировала приглашение Антонова в Москву

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1» прокомментировала приглашение посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова в Москву на консультации.

«В силу того, что и так атмосфера достаточно эмоционально заряженная, я просто скажу, что такого я не припомню», — цитирует ТАСС Захарову.

Ранее в российском МИД сообщили, что Антонова пригласили в Москву на консультации, чтобы проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США.

Министерство торговли США расширило экспортные ограничения в отношении России. Новые меры коснутся экспорта, связанного с национальной безопасностью, а ряд исключений по авиации и космосу будет действовать только до 1 сентября.

Также Госдепартамент США внёс Россию в список стран, в отношении которых полностью запрещён экспорт и импорт оружия.