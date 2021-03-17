Минторг США расширяет торговые санкции в отношении России

Министерство торговли США расширило экспортные ограничения в отношении России. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте ведомства. Новые меры коснутся экспорта, связанного с национальной безопасностью, а ряд исключений по авиации и космосу будет действовать только до 1 сентября.

Reuters