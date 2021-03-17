Минторг США расширяет торговые санкции в отношении России

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Министерство торговли США расширило экспортные ограничения в отношении России. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте ведомства. Новые меры коснутся экспорта, связанного с национальной безопасностью, а ряд исключений по авиации и космосу будет действовать только до 1 сентября.
Минторг США расширяет торговые санкции в отношении России
  • Reuters

«Министерство торговли США расширит ограничения на экспорт в Россию», — говорится в заявлении.

Новые торговые ограничения в отношении России вступят в силу 18 марта.

«Министерство торговли стремится не допустить доступа России к американским технологиям, которые могут быть использованы для её злонамеренной деятельности в области химического оружия», — добавили в ведомстве.

3 марта Министерство торговли США опубликовало список организаций, подпавших под торговые санкции из-за ситуации с Алексеем Навальным.

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