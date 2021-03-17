Минторг США расширяет торговые санкции в отношении России
- Reuters
«Министерство торговли США расширит ограничения на экспорт в Россию», — говорится в заявлении.
Новые торговые ограничения в отношении России вступят в силу 18 марта.
«Министерство торговли стремится не допустить доступа России к американским технологиям, которые могут быть использованы для её злонамеренной деятельности в области химического оружия», — добавили в ведомстве.
3 марта Министерство торговли США опубликовало список организаций, подпавших под торговые санкции из-за ситуации с Алексеем Навальным.