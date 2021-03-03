Минторг США опубликовал список подпавших под санкции организаций

Министерство торговли США опубликовало список организаций, подпавших под торговые санкции из-за ситуации с Алексеем Навальным.

«Комитет по конечным пользователям Министерства торговли решил добавить в список организаций Chimmed Group, Chimconnect GmbH, Chimconnect AG, Pharmkontract GmbH, «Фемтеко», «Интерлаб», «ЛабИнвест», OOO «Аналит Продактс», OOO «Интертек Инструментс», Pharmcontract GC, Rau Faem, «Регионснаб» и Riol-Chemie», — приводит РИА Новости сообщение министерства, опубликованное в Федеральном реестре США.

Отмечается, что компании попали в список в связи с «деятельностью по распространению в поддержку российской программы оружия массового уничтожения».

В американском Минторге заявили, что девять организаций находятся в России, три — в Германии и ещё одна — в Швейцарии.

2 марта Европейский союз ввёл новые санкции против России из-за ситуации с Навальным, они коснулись генпрокурора Игоря Краснова, главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, руководителя ФСИН Александра Калашникова и главы Росгвардии Виктора Золотова.

В этот же день Соединённые Штаты объявили о новых санкциях в отношении России.