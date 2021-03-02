США объявили о новых санкциях против России
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Как отметили в Вашингтоне, санкции коснутся в том числе 14 организаций, пишет РИА Новости.
Так, в список попадут 13 коммерческих компаний, девять из которых находятся в России, три — в Германии и одна — в Швейцарии, рассказал представитель администрации во время брифинга.
«Все эти стороны вовлечены в разные аспекты производства элементов биологического и химического оружия», — цитирует его агентство.
По словам представителя администрации, любой экспорт и реэкспорт продукции, связанной с этими организациями, подпадёт под лицензионный режим США «с презумпцией отказа» в лицензии.
Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Москва отреагирует на объявление Вашингтоном новых антироссийских санкций.
Также 2 марта Европейский союз ввёл новые санкции против России, они коснулись генпрокурора Игоря Краснова, главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, руководителя ФСИН Александра Калашникова и главы Росгвардии Виктора Золотова.