США объявили о новых санкциях против России

Соединённые Штаты объявили о новых санкциях в отношении России из-за ситуации с Алексеем Навальным. Как заявили в американской администрации, меры будут применены к семи «высокопоставленным представителям властей», они будут заключаться в экспортных и визовых ограничениях.

Как отметили в Вашингтоне, санкции коснутся в том числе 14 организаций, пишет РИА Новости.

Так, в список попадут 13 коммерческих компаний, девять из которых находятся в России, три — в Германии и одна — в Швейцарии, рассказал представитель администрации во время брифинга.

«Все эти стороны вовлечены в разные аспекты производства элементов биологического и химического оружия», — цитирует его агентство.

По словам представителя администрации, любой экспорт и реэкспорт продукции, связанной с этими организациями, подпадёт под лицензионный режим США «с презумпцией отказа» в лицензии.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Москва отреагирует на объявление Вашингтоном новых антироссийских санкций.

Также 2 марта Европейский союз ввёл новые санкции против России, они коснулись генпрокурора Игоря Краснова, главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, руководителя ФСИН Александра Калашникова и главы Росгвардии Виктора Золотова.