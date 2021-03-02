Лавров пообещал ответ со стороны России на возможные санкции США
- РИА Новости
«Реагировать будем однозначно. Никто не отменял правила дипломатии. Одно из правил дипломатии — это взаимность», — сказал он на пресс-конференции с главой МИД Узбекистана Абдулазизом Камиловым.
Как отметил Лавров, российская сторона неоднократно выражала своё отношение к нелегитимным односторонним санкциям, «к которым всегда без повода прибегают американские коллеги и берущие с них пример евросоюзовцы».
В конце февраля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что новые санкции США в отношении России предполагается ввести в «течение недель».