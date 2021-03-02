Лавров пообещал ответ со стороны России на возможные санкции США

Москва отреагирует на возможное объявление Вашингтоном новых антироссийских санкций, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Реагировать будем однозначно. Никто не отменял правила дипломатии. Одно из правил дипломатии — это взаимность», — сказал он на пресс-конференции с главой МИД Узбекистана Абдулазизом Камиловым.

Как отметил Лавров, российская сторона неоднократно выражала своё отношение к нелегитимным односторонним санкциям, «к которым всегда без повода прибегают американские коллеги и берущие с них пример евросоюзовцы».

В конце февраля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что новые санкции США в отношении России предполагается ввести в «течение недель».