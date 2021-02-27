США планируют ввести санкции против России в ближайшие недели

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что новые санкции США в отношении России предполагается ввести в «течение недель».

«В течение недель, не месяцев», — приводит РИА Новости её слова.

Также Псаки заявила, что российский вопрос включает «несколько компонентов».

Ранее советник президента Соединённых Штатов по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что США занимаются подготовкой ответа на возможную кибератаку в адрес американской инфраструктуры, которая приписывается «российским хакерам».

Салливан также заявлял, что ответные меры будут включать санкции и другие инструменты.

В Кремле подчёркивали, что Москва не причастна ни к последней, ни к прочим кибератакам на американские объекты, а выдвигаемые против неё обвинения голословны и вызваны русофобией.