США занимаются подготовкой ответа на возможную кибератаку на американскую инфраструктуру, которая приписывается «российским хакерам». По словам советника американского президента по нацбезопасности Джейка Салливана, ответные меры будут включать санкции и другие инструменты.

Он отметил, что власти США попросили разведку провести работу по определению причастных к атаке и масштаба ущерба.

«Мы находимся в процессе. Я сказал, что на это уйдут недели, не месяцы, пока мы подготовим ответ. Ответ будет включать набор инструментов — видимых и невидимых. Это будут не просто санкции», — заявил он в интервью телеканалу CBS.

В середине декабря американские СМИ сообщили, что некие связанные с иностранными правительствами хакеры взломали системы, принадлежащие ряду федеральных ведомств США. Позднее факт взлома подтвердили офис директора Нацразведки, ФБР и CISA.

Американские спецслужбы заявили, что Россия может быть причастна к инциденту. В свою очередь, в Кремле подчеркнули, что Москва непричастна ни к последней, ни к прочим кибератакам на американские объекты, а выдвигаемые против неё обвинения голословны и вызваны русофобией.