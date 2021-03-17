Госдеп наложил запрет на торговлю оружием с Россией

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Госдепартамент США внёс Россию в список стран, с которыми полностью запрещён экспорт и импорт оружия. Соответствующее заявление опубликовано в Федеральном реестре официальных документов Соединённых Штатов.
Госдеп наложил запрет на торговлю оружием с Россией
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Согласно документу, США прекращают торговлю с Россией в соответствии с законом о контроле за экспортом оружия, запрет касается экспорта оборонных изделий и услуг оборонного назначения.

Решение вступает в силу с 18 марта. 

Исключения сделаны для операций в рамках сотрудничества государств в области космоса, а до 1 сентября — в области коммерческих космических запусков.

Министерство торговли США также расширило экспортные ограничения в отношении России.

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