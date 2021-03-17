Володин рассказал о причинах «истерики» Байдена

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя слова президента США Джо Байдена о главе российского государства Владимире Путине, заявил, что риторика американского политика «находится вне здравого смысла».
Володин рассказал о причинах «истерики» Байдена
  • ©duma.gov.ru

«Сегодняшнее заявление Байдена находится вне здравого смысла. Так не может себя вести руководитель страны, которая претендует на роль носителя демократических принципов и морали», — написал Володин в Telegram.

Он также привёл в пример внешнюю политику, которую реализовывали в отношении Москвы предыдущие президенты США, которые находили пути для разрядки в отношениях. Среди них он отметил и Дональда Трампа, риторика которого «соответствовала уровню главы государства».

«Объяснение этому можно найти только одно: всё, что делают США для создания проблем нашей стране (санкции, угрозы, шантаж, вмешательство во внутренние дела), — всё провалилось. Это истерика от бессилия», — добавил Володин.

Ранее Байден в интервью ABC заявил, что российский лидер «заплатит» за вмешательство в американские президентские выборы 2020 года.

При этом президент США не привёл примера того, как именно президент России «заплатит». Также, отвечая на вопрос журналиста, Байден подтвердил, что считает Путина «убийцей».

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