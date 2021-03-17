Володин рассказал о причинах «истерики» Байдена
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«Сегодняшнее заявление Байдена находится вне здравого смысла. Так не может себя вести руководитель страны, которая претендует на роль носителя демократических принципов и морали», — написал Володин в Telegram.
Он также привёл в пример внешнюю политику, которую реализовывали в отношении Москвы предыдущие президенты США, которые находили пути для разрядки в отношениях. Среди них он отметил и Дональда Трампа, риторика которого «соответствовала уровню главы государства».
«Объяснение этому можно найти только одно: всё, что делают США для создания проблем нашей стране (санкции, угрозы, шантаж, вмешательство во внутренние дела), — всё провалилось. Это истерика от бессилия», — добавил Володин.
Ранее Байден в интервью ABC заявил, что российский лидер «заплатит» за вмешательство в американские президентские выборы 2020 года.
При этом президент США не привёл примера того, как именно президент России «заплатит». Также, отвечая на вопрос журналиста, Байден подтвердил, что считает Путина «убийцей».