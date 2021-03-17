Володин рассказал о причинах «истерики» Байдена

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя слова президента США Джо Байдена о главе российского государства Владимире Путине, заявил, что риторика американского политика «находится вне здравого смысла».

«Сегодняшнее заявление Байдена находится вне здравого смысла. Так не может себя вести руководитель страны, которая претендует на роль носителя демократических принципов и морали», — написал Володин в Telegram.

Он также привёл в пример внешнюю политику, которую реализовывали в отношении Москвы предыдущие президенты США, которые находили пути для разрядки в отношениях. Среди них он отметил и Дональда Трампа, риторика которого «соответствовала уровню главы государства».

«Объяснение этому можно найти только одно: всё, что делают США для создания проблем нашей стране (санкции, угрозы, шантаж, вмешательство во внутренние дела), — всё провалилось. Это истерика от бессилия», — добавил Володин.

Ранее Байден в интервью ABC заявил, что российский лидер «заплатит» за вмешательство в американские президентские выборы 2020 года.

При этом президент США не привёл примера того, как именно президент России «заплатит». Также, отвечая на вопрос журналиста, Байден подтвердил, что считает Путина «убийцей».